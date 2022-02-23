职场剧《盛装》正在热播，这部剧以时尚杂志社为背景，讲述了《盛装》杂志在转型之时发生的故事。这是一部女性职场剧，剧中的人物角色各有特别，一些网友评论说《盛装》中的女人都不是省油的灯。《盛装》中有多位演技与颜值并存的女星，下面我们来盘点一下《盛装》中的八大美女，你最喜欢谁？

1、宋佳

宋佳在《盛装》中饰演杂志的副主编陈开怡。陈开怡时尚睿智，可以说是一出场就自带时尚女王的气场。陈开怡是工作能力很强的职场精英，很多网友都觉得宋佳演出了时尚女魔头的范。宋佳表示出演陈开怡这个角色也让她感受到了职场的不易。

2、袁咏仪

袁咏仪是通过参加选美进入演艺圈的，如今49岁的她状态还是不错的。袁咏仪在《盛装》中饰演肖红雪。剧中肖红雪是空降到杂志社的新任主编，她不仅有能力，而且还很有野心。陈开怡和肖红雪之间的对手戏很有看点。许多网友评论说袁咏仪饰演的肖红雪又美又飒。

3、宋祖儿

职场上总是有菜鸟的。95后美女宋祖儿在《盛装》中饰演李娜，剧中李娜就是一位职场菜鸟，她本是一位体育生，机缘巧合成了《盛装》杂志社的实习生。李娜是顽强的，善良的她在职场中也遇到了贵人相助。一些网友觉得宋祖儿把李娜这个角色演绎得活灵活现。

4、王紫璇

90后美女王紫璇毕业于中央戏剧学院表演系，演过《河神》、《侍神令》等影视剧。王紫璇在《盛装》中饰演柳子琪，剧中柳子琪是一位白富美，她喜欢严凯，甚至想为了严凯买下《盛装》。不少观众喜欢严凯和柳子琪这对cp。

5、龚蓓苾

龚蓓苾也是科班出身的女演员，她蛮有气质的。龚蓓苾跟段奕宏等人是大学同学。龚蓓苾在《盛装》中饰演秦敏。剧中秦敏和陈开怡都是最早进入《盛装》杂志社工作的员工，她和陈开怡是好友。剧中一头短发的龚蓓苾给人感觉很有职场女强人范。

6、王禛

90后美女王禛毕业于北京电影学院，她演过《绝代双骄》等影视剧。王禛在《盛装》中饰演蔡菲，剧中蔡菲本是流程主编，她和李娜是好友，曾帮助过李娜。蔡菲因有能力而成为了肖红雪的助理，但是她在职场中却惨遭性骚扰。王禛的演技让人入戏。

7、李晓峰

李晓峰主持过《美丽俏佳人》等节目，演过《我的真朋友》、《安居》、《芳华》等影视剧。李晓峰在《盛装》中饰演Mary。剧中Mary是服装部总监，她也是陈开怡的好友。李晓峰演的Mary同样给人感觉是又美又飒。

8、王佳宇

90后美女王佳宇也是毕业于中央戏剧学院表演系，她2012年开始进入演艺圈。王佳宇演过《小别离》、《深海利剑》等影视剧，她上过综艺节目《中餐厅》第四季。王佳宇在《盛装》中饰演俞京京。剧中俞京京可以说是混迹时尚圈的职场打工人了，她有的爱八卦，但是却给人感觉真实，贴近职场实际。



