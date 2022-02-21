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盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

(2022-02-21 09:42:09)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

要说这几年在娱乐圈混得风生水起的男演员都有谁，那么沈腾算是其中一个。他的个人票房成绩早就超过的两百亿，是圈内最有票房号召力的男演员之一。他本人风趣幽默，也是很受综艺节目喜欢的男演员。而沈腾的人缘在圈内也是很好的，圈内许多明星与他关系亲密。那么在娱乐圈究竟有哪些明星与沈腾关系很亲密呢？一起来盘点一下吧。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

1、张歆艺

最近，演员张歆艺的新话剧正在做宣传，没想到沈腾竟然站出来力挺张歆艺，帮忙做宣传。原来张歆艺与沈腾可是多年的好友，别看工作上联系不多，私下里人家的关系好着呢。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

2、马丽

沈腾与马丽可是多年的老搭档了，从话剧、小品舞台到电影，两人合体就是最佳喜剧CP。所以毫无疑问马丽是沈腾关系亲密的搭档，如今娱乐圈还有一大帮二人的CP粉。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

3、贾玲

贾玲经常与沈腾一起参加综艺节目，两人的关系自然不错，贾玲在拍摄自己的第一部电影《你好，李焕英》时，就让沈腾出演第一男主角，使得沈腾自身累计的票房又增加了五十亿，可谓是双赢。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

4、谢娜

当年沈腾在没有走红之时与谢娜的关系也非常好，两人也是因为话剧而相识，多年来一直保持着联系，谢娜还曾经多次请沈腾吃饭，请完客之后便让对方还钱，沈腾自然便笑话谢娜太抠。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

5、瞿颖

很多年前的沈腾还是标准的小帅哥一枚，当时身为模特的瞿颖曾经与他合作过话剧，两人还曾亲密地拍过合照。他们私下更是很好的朋友，多年来一直都有联系。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

6、关晓彤

沈腾与关晓彤都是《王牌对王牌》这档综艺节目的常驻嘉宾，长期的合作让他们关系很好。沈腾也一直很关心关晓彤这个小妹妹。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

7艾伦

作为开心麻花中的一员，艾伦也经常与沈腾出现在同一部电影当中，两人是同事兼多年的好友，也是合作愉快的搭档。私下关系自然好得很。

盘点与沈腾关系最亲密的八大明星，看看都有谁？

8何炅

很多人不知道的是主持人何炅当初也演过话剧，当时的沈腾也只是一个没有什么名气的话剧演员，两人曾经一起演过话剧，所以两人是多年的好友。


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