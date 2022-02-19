娱乐圈的明星离婚肯定不是什么新鲜事儿，很多明星夫妻在官宣离婚之前，离婚的消息早已经传了N遍了，所以一旦官宣，网友们也没觉得有什么奇怪的。但有些明星的婚姻生活很是低调，有的明星经常带着另一半秀恩爱，甚至有的明星结婚了的大家都不知道。所以他们突然宣布离婚，真是让人感到意外。那么娱乐圈有哪些离婚让人感到意外呢？一起来盘点一下吧。

1、富大龙

演员富大龙绝对是圈内的低调实力派，不拍戏的时候看不到关于他的一点新闻。没想到最近他却主动发文官宣自己已经离婚了。他的前妻饶敏丽也是一位演员，夫妻二人结婚多年一直恩爱低调。没想到竟然离婚了，真是让人意外。

2、于荣光

就在去年年底，演员于荣光也被曝出与妻子离婚的消息。于荣光是圈内的老戏骨了，与妻子结婚三十多年，鲜少有绯闻传出。没想到突然宣布离婚。

3、欧弟

欧弟在去年宣布与结婚6年的妻子离婚，这让不少人感到意外。因为欧弟与妻子看上去还是很恩爱的，两人还生育了两个孩子。官宣离婚之前也没有任何的征兆，没想到就这么毫不犹豫地官宣了。

4、王力宏

去年王力宏与李靓蕾的离婚大战闹得沸沸扬扬。其实在两人宣布离婚之前，网友们一直以为他们是一对恩爱的夫妻。毕竟两人结婚之后没少在公众面前秀恩爱，而且王力宏一直是优质偶像，怎么也不会想到他们会离婚，而且闹得这么凶。

5、阿Sa

当初，阿Sa与郑中基宣布离婚的时候也令人大吃一惊，因为大家根本就不知道他们是什么时候结婚的。结婚的时候悄无声息，离婚的时候却召开了发布会公开宣布，真是令人措手不及。

6、关之琳

几年前，有消息传出，关之琳与富商陈泰铭相恋多年之后选择分手。当记者问关之琳是否真的与陈泰铭分手时，关之琳告诉记者自己不是与陈泰铭分手而是离婚。这个爆料真是让吃瓜群众一脸蒙圈，纷纷发问：他们啥时候结婚的呀。

7、左小青

2021年，左小青在参加某档综艺节目的时候告诉大家自己是独自一个人带孩子，大家才知道原来左小青已经离婚了，随后这个话题便上了热搜。大家还以为左小青嫁入豪门之后一直过的不错呢，原来已经离婚了呀。

8、倪虹洁

就在前不久，演员倪虹洁自爆自己早已经离婚了，还有一个儿子。网友们感到很震惊，倪虹洁究竟是什么时候结婚的呀，一点消息都没听说呀，这怎么就离婚了呢？



