2022年刚刚开始，娱乐圈的明星们都希望能开一个好头，让这一整年过得顺顺利利的。但身在娱乐圈这样一个是非之地，难免会遭遇一些烦心事。这不，2022年刚开始没多久，不少明星就摊上了各种各样的烦心事，有的明星不得不亲自下场解决。下面我们一起来盘点2022年开年就遭遇烦心事的八大明星，看看谁最让人同情？

1、靳东

娱乐圈的老干部靳东一向是绯闻绝缘体，娱乐圈很少会有关于他的新闻。但是最近靳东却摊上事了。有消息传出，靳东所在拍摄的电视剧《林深见鹿》剧组拖欠了300多剧组工作人员的工资。但是靳东却飞快地在微博发文澄清，声称这则消息根本就是造谣。

2、杜江

同样是在情人节当天，演员杜江也惹上麻烦了，他与一个女生的聊天记录被曝光，瞬间被网友们关注。难道杜江也出轨了？随后杜江工作室赶紧发表声明说杜江是因为工作事宜跟当地的网红博主联系，没想到被大家误会了。

3、黄晓明

就在春节到来之前，黄晓明与Angelababy发布了离婚声明。没想到两人官宣离婚后不久就传出了黄晓明与蒋欣恋爱的消息。对于这则子虚乌有的消息，估计黄晓明也是很无奈的。

4、张雨剑

情人节这一天，张雨剑与吴倩宣布离婚。没想到的是网友们纷纷去公司吴倩脱离苦海，却跑到张雨剑的微博下将他骂了个狗血淋头。逼得张雨剑团队发了一封错别字百出的声明，更是引来了网友们的一阵嘲笑。

5、张杰

就在前不久，一位上海的房屋中介工作人员在网上透露，张杰与谢娜两夫妻在上海买房的事出现了跳单行为。事情虽然不是很大，但是却闹得沸沸扬扬，对于身为公众人物的张杰来说的确造成了很大的困扰。

6、谢娜

身为张杰的妻子，谢娜在2022年之初除了受到“跳单”事件的影响外，因为没有在第一时间发文祝福杜海涛与沈梦辰领证而被网友质疑两人关系破裂。要说最近谢娜也是够闹心的，烦心事特别多。

7、安以轩

2022年年初，安以轩的老公被澳门警方逮捕，安以轩的这个春节注定是没法过的舒心了。据说安以轩的情况很是糟糕，整日以泪洗面，家人非常担心她的身体。

8、刘浩存

刘浩存自从走红之后路人缘就不是很好，原本她想要通过作品挽救一下口碑，没想到春节期间上映的《四海》票房、口碑都不是很好，口碑挽救失败。不少人竟然因为抵制刘浩存而不愿意去看《四海》这部电影，拉低了这部电影的票房。一个年轻的女孩2022年开年依旧被人抵制被人骂，实在是糟心的很。