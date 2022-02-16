很多人喜欢用“贵圈真乱”四个字来形容娱乐圈。因为他们总是觉得娱乐圈不少明星的感情史十分丰富。那些年龄较大、混迹娱乐圈多年的明星感情史丰富也就罢了。有很多明星在很年轻的时候就情史丰富了，这可是有点让人难以接受。别说，娱乐圈还真是有不少明星年纪不大绯闻情史可是极为丰富，那么这样的明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、焉栩嘉

近日，才21岁的焉栩嘉又被曝出新恋情了，在情人节的晚上，有人拍到了他与一个女孩在一起共度情人节的画面。要知道早在2020年，19岁的他被前女友曝出劈腿、冷暴力。如今又有了新的恋爱对象。换女友的速度真是够快的。

2、谷嘉诚

这几年事业发展不错的男演员谷嘉诚之前曾经被拍到与演员陈小纭进出酒店的画面。就在两人恋情就要曝光之时，谷嘉诚的前女友站出来控诉谷嘉诚是个渣男。看来这个90后男演员的情史也够丰富的。

3、郝富申

99年出生的郝富申，在接连出演过几部作品之后名气渐渐大了起来。可就是在去年郝富申在拍戏时与同剧组女演员传出恋情。不久之后便有网友爆出，郝富申是绝对的时间管理大师，与之交往过的女友多达十几个。真是很难想象这个男孩只有22岁。

4、张铭恩

95后男演员张铭恩原本事业发展得非常好，与徐璐公开恋情之后更是实实在在地圈了一波CP粉。后来有人拍到张铭恩与胡冰卿亲密在一起的照片，使得不少人以为胡冰卿是小三。后来胡冰卿晒出证据，证明是张铭恩在追求自己。徐璐与胡冰卿双方撕得厉害，也使得张铭恩声名狼藉。

5、任豪

同样是95后偶像明星的任豪被人指责是海王。任豪走红之后其前女友出来爆料说，两人相恋四年，任豪走红后选择与其分手。随后一位女网友站出来爆料说，任豪与前女友交往之际劈腿与自己交往，甚至还选择使用假名字。

6、欧阳娜娜

欧阳娜娜之前一直被全网黑，除了因为她的演技不好以外，绯闻炒作太多也被人所诟病。她先后与刘昊然、陈飞宇、蔡徐坤等多位小鲜肉传出过恋爱的绯闻，以至于受到了这些男明星粉丝们的攻击，被黑得很严重。

7、林允

作为星女郎出道的林允，一夜爆红时年纪很小。但走红之后林允与冯绍峰传出来恋爱绯闻，还曾经与宋威龙谈过恋爱，后来两人分手了。之后还有消息说她与吴佩慈的男友纪晓波恋爱。搞得吴佩慈赶紧出来澄清，可见林允绯闻缠身的体质真的很难改呀。

8、金晨

90后女演员金晨这两年事业发展得很好。但是在刚刚走红时，金晨可是有“内地萧亚轩”称号的。她曾被拍到过与邓伦谈恋爱，后来两人分手，她还曾与成龙的侄子董佑霖谈过恋爱。甚至被人拍到与圈外男子约会的画面。与他传过绯闻的男明星更是多不胜数。



