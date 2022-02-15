在过去的2021年里，包括陈思诚佟丽娅、汪小菲大s、冯绍峰赵丽颖在内的多对明星夫妻都离了，或许是因为离婚的明星太对了，过去的一年甚至被称为明星离婚元年。然而2022年才过去一个多月，娱乐圈也已经有多位明星宣布离婚或是分手了。下面我们来盘点一下2022年开年宣布离婚分手的八大明星，看看谁最让人惋惜？

1、杨颖

在黄晓明和杨颖正式官宣离婚前，网上就已经有不少关于他们感情生变的报道了。杨颖和黄晓明在1月28日下午一点发文官宣离婚，正式结束7年婚姻。黄晓明和杨颖生有一个儿子，双方都表示分开后仍是家人。一些网友认为黄晓明和杨颖离婚打响了2022年明星离婚第一枪。

2、吴倩

吴倩和张雨剑在2月14日情人节这天官宣了离婚的事情。吴倩和张雨剑在情人节官宣离婚让人感到意外。吴倩工作室方面发声明说吴倩和张雨剑是和平离婚的。吴倩和张雨剑低调结婚生女，还没办婚礼就离婚了，这对因戏生情的明星夫妻的结局让人唏嘘。不过很多网友表示恭喜吴倩恢复单身，姐姐可以好好搞事业了。

3、林彦君

1月1日的时候，媒体报道称林彦君宣布结束和韩国欧巴的跨国恋情，林彦君比这位韩国欧巴大7岁，她和这位男士交往了约两年半时间。37岁的林彦君演过《极道乐园》等影视剧。林彦君表示这段姐弟恋结束跟文化以及语言差异等因素有关。

4、麦美恩

据港媒报道，TVB主持人兼演员麦美恩已经恢复单身了，麦美恩在受访时表示她现在身边有不少追求者，既有圈内人也有圈外人。麦美恩和许文轩已经半年度没有互动了，原来这对相恋五年多的TVB金童玉女已经分手了。

5、艾玛·罗伯茨

艾玛·罗伯茨是童星出身的演员，相较于她的作品，她的感情生活似乎更有话题度。艾玛·罗伯茨有过多段感情，艾玛·罗伯茨和加内特生有一个儿子，但是上个月艾玛·罗伯茨被曝已经和加内特分手了。

6、帕米拉·安德森

好莱坞性感女郎帕米拉·安德森的感情故事也是相当精彩，她先后有过五段婚姻，她嫁过鼓手，嫁过制片人，还曾嫁给过自己的保镖。在上个月21号的时候，帕米拉·安德森宣布离婚，再度恢复单身。

7、杰森·莫玛

42岁的杰森·莫玛通过出演电影《海王》而走红，他在上个月12号的时候通过社交平台宣布了离婚的消息。杰森·莫玛和莎博内特虽然有着12岁的年龄差，但他们已经在一起17年了，曾被视为好莱坞的模范夫妻，没想到他们最终却还是离婚了。

8、张致恒

张致恒和雯雯是在2019年结婚的，婚后生有两个儿子。37岁的张致恒有着颇为丰富的感情经历，婚前他曾几次被曝在有女友的情况下跟别的女人交往过密。上个月17号的时候，雯雯发文宣布离婚。