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盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

(2022-02-15 11:48:36)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

作为明星，他们的婚姻格外受人关注，但很多明星的婚姻之路并不平坦，不少明星都拥有过失败的婚姻。而娱乐圈离婚之后再婚的明星也不在少数，甚至有的明星已经经历过三次婚姻了。下面我么就来盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

1、赖弘国

最近，赖弘国新婚妻子怀孕的消息传了出来，这是赖弘国第三次婚姻。赖弘国在与阿娇结婚之前就已经结过一次婚了。与阿娇结婚后没多久便离婚了。没想到第二段婚姻结束后不久他再次结婚了。这速度也是够快的。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

2、吕良伟

香港演员吕良伟曾经与女明星周海媚结婚，但这段婚姻持续的时间并不长。与周海媚离婚后他又娶了邝美云为妻。最后还是离婚了。如今吕良伟的第三任妻子是富商杨小娟。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

3、侯勇

老戏骨侯勇的演技可是不少人佩服的，但他的感情生活也极为丰富。她曾经跟自己同学沈蓉结为连理。离婚后又跟演员潘雨辰结婚。而他第三任妻子竟然是一位90后美女。足足比他小了二十多岁。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

4、杜志国

杜志国也是圈内的老戏骨一枚，儿子杜淳也是圈内的明星。杜志国第一位妻子是一位舞蹈演员，两人生下了儿子杜淳。后来两人离婚，杜志国娶了演员赵娜为妻，不过这段婚姻没能持久。在第二次离婚之后杜志国娶了比自己小12岁的女演员郑卫莉，据说两人是拍戏时相识的，算是因戏生情。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

5、王刚

演员王刚的第一段婚姻很短暂，结婚一年后便离婚了。王刚的第二位妻子是大家很熟悉的主持人成方圆。不过两人也未能携手走到最后。他的第三任妻子是一名漂亮的乐器老师，比王刚小二十岁。还在王刚六十岁时为他生下了一个儿子。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

6、吕丽萍

演员吕丽萍最早与演员张丰毅结婚，还生下了一个儿子。与张丰毅离婚后她嫁给了一名足球运动员。而她的第三任丈夫就是大家所熟知的演员孙海英。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

7、袁立

演员袁立也是个敢爱敢恨的人，很早以前她曾经嫁给了演员赵岭。这段婚姻结束之后她嫁给了一个加拿大人。这两段婚姻算是闪婚。前两年，袁立嫁给了诗人梁太平，过起了低调的婚姻生活。

盘点经历三次婚姻的八大明星，看看谁最幸福？

8、钟丽缇

大家知道演员钟丽缇与演员张伦硕的姐弟恋很令人羡慕。但其实钟丽缇在此之前还有过两段婚姻。她的第一任丈夫是一位外国人。离婚之后嫁给了严铮，几年之后再次离婚。直到遇到张伦硕她再次走进了婚姻的殿堂。


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