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盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

(2022-02-14 09:52:07)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

一般来说，娱乐圈有女明星曝光恋情的话，网友们都会送上祝福的。但有些女明星在刚刚曝光自己有男友之后就遭到了不少网友的抵制，他们甚至纷纷前来“劝分手”。至于“劝分”的原因也是各种各样。下面我们就来盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，看看谁最让人心疼？

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

1、马思纯

就在去年，马思纯与盘尼西林乐队主唱张哲轩的恋情曝光之后，不少人都纷纷劝马思纯分手，千万不要从垃圾堆里找男人。因为张哲轩黑料实在是太多。是大众眼中妥妥的渣男。不过马思纯并不理会这些，似乎还有要与张哲轩结婚的意思。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

2、郭采洁

郭采洁的遭遇与马思纯很相似，郭采洁被曝出与音乐人伊德尔相恋，但随即便有人爆出伊德尔的各种黑料，什么骚扰女性、私生活混乱等等。所以郭采洁都劝郭采洁一定要擦亮眼睛。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

3、李莎旻子

李莎旻子在参加某档恋爱综艺中与一位男嘉宾搭档，没想到两人真的相恋了。这位音乐人“隔壁老樊”很快便被人曝出曾经有过嫖娼的黑历史。所以大家都劝李莎旻子赶紧跟他分手。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

4、张雨绮

张雨绮与男友李柄熹也是因为恋爱综艺节目而走到一起的，两人是相差8岁的姐弟恋。所以官宣之后网友们都不看好，大家都认为张雨绮过分恋爱脑，而李柄熹也只是想借张雨绮上位而已。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

5、周扬青

近两年周扬青已经成功进军娱乐圈，参加了不少综艺节目。在女儿们的恋爱4中周扬青与男友罗昊搭档。但是网友们从节目中都看得出来两人并不合适，他们希望周扬青与罗昊分手。而最终周扬青也意识到了这一点，与罗昊和平分手。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

6、王楚然

去年，张楚然与王子奇约会被拍到，两人的恋情随即曝光。不过网友们却纷纷“劝分”。在他们看来王楚然与王子奇都是偶像演员出身，如今事业都是上升期，两人一旦谈恋爱一定会影响事业，所以希望他们赶紧分手。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

7、叶璇

女明星叶璇当年宣布与小默先生的姐弟恋之后，经常在网上胡乱发言。小默先生的黑料更是满天飞。所以网友们劝说叶璇赶紧离开他，不过当时的叶璇却满不在乎，到处跟小默先生秀恩爱。

盘点恋情刚曝光就遭“劝分”的八大女星，谁最让人心疼？

8、赵丽颖

在赵丽颖与冯绍峰官宣结婚之前，便多次有人拍到两人的谈恋爱的画面。，恋情被曝光后，赵丽颖的很多粉丝并不看好他们的恋情。因为赵丽颖名气远大于冯绍峰，且冯绍峰与很多女明星传过绯闻，两人并不合适。不过二人最后还是走进了婚姻，又在去年宣布婚姻结束。

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