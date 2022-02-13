2022年开年，娱乐圈可以说是喜事不断，不少明星在2022年伊始选择结婚，也有不少明星被曝光了恋情。有的人是主动承认而有的人则是被人拍到在一起的画面。新年伊始便又有甜甜的恋爱可以谈，这些名单还是很幸福的。那么在2022年开年被曝恋情的明星有哪些呢？一起来盘点一下吧。

1、郭采洁

郭采洁与男友伊德尔的恋情并没有得到她主动的官宣，但是近日有网友曝出了很多郭采洁现男友的黑料，让这段低调的恋情高调曝光。大家纷纷劝说郭采洁一定要睁大眼睛不要被骗。

2、王鸥

2022年第一天，娱乐圈便爆出了一个恋情瓜，那就是王鸥与德云社相声演员何九华一起参加妹妹的婚礼被拍了，随之两人的恋情便被曝光。不过两人都没有针对这件事给出回应。

3、倪虹洁

倪虹洁前一段时间在接受采访时主动告诉大家自己有过一段失败的婚姻，还有一个孩子。如今的她已经进入了一段新的恋情当中。从过去的坎坷中走出来，希望倪虹洁能拥有属于自己的幸福。

4、张颖颖

说起张颖颖大家第一个想到的人是谁呢？没错就是汪小菲。这位十八线的嫩模+网红，原本没什么名气，却因为与汪小菲的恋情而被关注。近期有人拍到汪小菲与张颖颖在一起的画面。之前汪小菲极力否认他与张颖颖的关系，没想到这次算是坐实了，两人真的在一起了。

5、阮经天

阮经天在春节过后不久便宣布了自己的恋情，他晒出了自己与女友的合照，但是却将女友的脸进行了处理。阮经天的女友是圈外人，他可能不想曝光女友的相貌，以免给女友带来困扰。

6、刘怡潼

演员刘怡潼在被人拍到了与女生约会的画面后便大方地承认了恋情。但是没想到却开始“塌房”了。有人爆料说刘怡潼女友不止一个，他可以说是游走在好几个女生之间，之前经营的正面人设也开始崩塌了。

7、王岳伦

王岳伦宣布与前妻李湘离婚后不久便有了新欢。近期有人拍到了王岳伦与一名陌生女子现身机场，两人关系很是亲密，不少人都爆料说这就是王岳伦的新女友。

8、黄子韬

近日，有人曝光的黄子韬社交账号的头像变成了情侣合照，而合照中的女孩就是黄子韬旗下的女艺人徐艺洋。据说两人还曾经携手去三亚度假，虽然黄子韬没有承认恋情，这些足以说明黄子韬是在谈恋爱。