2022年才过去一个月，娱乐圈却已经传来了不少好消息，林志玲等女星生子了，赵孟姿等女星正怀着身孕，还有一些女星则是找到了另一半。相较于一些女星跳过官宣恋情环节直接官宣结婚，一些女星则是大方跟大家分享自己情感方面的动态。下面我们来盘点一下盘点2022年官宣结婚的八大女星，看看都有谁？你最想祝福哪位？

1、孙艺珍

2月10日，玄彬和孙艺珍对外宣布了准备结婚的好消息，玄彬晒出了和孙艺珍的牵手照，而孙艺珍则晒出了婚纱模型。据报道，孙艺珍将在三月份结婚。孙艺珍和玄彬是因戏结缘的，爱的迫降cp成真了，很多粉丝都很开心，纷纷送上了祝福。陈法蓉、乔欣等明星也送上了祝福。

2、张檬

有网友调侃说2月10日是娱乐圈结婚日，张檬和金圣恩这对也在这天官宣结婚。金圣恩晒了一组结婚照，他和张檬看上去蛮般配的，33岁的张檬看上去状态蛮好的。张檬和金圣恩是在2020年官宣恋情的，如今修成正果了。

3、朴素妍

朴素妍演过《海云台恋人们》等影视剧，她还曾是韩国某女团的成员。朴素妍曾和吴钟赫交往过。朴素妍在上个月18号的时候官宣了和足球运动员赵有敏结婚的消息。朴素妍和赵有敏是姐弟恋，他们是经熟人介绍认识的，朴素妍比男方大9岁。据报道，朴素妍的婚礼准备在11月举办。

4、 朴信惠

韩国女星朴信惠在1月22日嫁给了男演员崔俊泰，朴信惠的婚礼是在首尔某处教堂举行的，并不对外公开。朴信惠的婚礼明星云集，李洪基、李敏镐、南宫珉等明星都参加了她的婚礼。31岁的朴信惠是奉子成婚的。

5、大王

《奇葩说》带火了辩手大王。大王原名叫沈夏，她也是在2月10日这天官宣结婚喜讯的。大王晒出了和老公吕鹏兴的合照。大王官宣结婚，收获了很多祝福，杨紫、柳岩、汪苏泷等明星纷纷送上了祝福。

6、曾沛慈

曾沛慈演过《终极一班》、《我们与恶的距离》等影视剧，她在今年一月份的时候通过社交平台官宣了结婚喜讯。据报道，曾沛慈和她的老公相识超过十年了，在决定结婚前，他们也已经交过一年多了。曾沛慈的老公是从事音乐方面工作的。

7、吴姗儒

吴姗儒是吴宗宪的大女儿，她演过《男婚女嫁》等影视剧，还主持过多档综艺节目。吴姗儒在今年1月29日嫁给了交往多年的圈外男友。吴姗儒的老公王先生是一位室内设计师，他和吴姗儒在婚前已经交往五年了。吴姗儒的婚礼很热闹，多位明星参加了她的婚礼。

8、朴智妍

2月10日当天，有四对明星情侣结婚。韩国女星朴智妍也是在2月10日这天写信官宣了自己结婚的消息。朴智妍嫁给了棒球选手黄在均。朴智妍表示去年通过熟人认识了黄在均，男方对她很是照顾，让她感受到了幸福。虽然感觉有点突然，但是许多粉丝还是表示恭喜朴智妍。