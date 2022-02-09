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盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

(2022-02-09 09:50:00)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

知名导演李路执导的年代剧《人世间》正在热播，这部剧根据梁晓声的同名小说改编拍摄而成。主演雷佳音表示这部剧是送给自己爸妈的礼物。《人世间》的演员阵容很强大，汇聚了众多老戏骨和实力派演员。虽然这是一部年代剧，但是这部剧也不乏养眼美女。下面我们来盘点一下《人世间》中的八大美女，看看你最喜欢哪位？

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

1、殷桃

殷桃可以说是颜值与演技并存的女星了，她的代表作有《鸡毛飞上天》、《温州一家人》等影视剧。殷桃在《人世间》中饰演郑娟，剧中郑娟是一个寡妇，但男主角周秉昆却对她产生了别样情愫。周秉昆和郑娟的感情戏也是这部剧的一大看点，两人在历经坎坷后最终走到了一起。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

2、宋佳

《人世间》这部剧讲述了周家三个孩子的成长故事，同时也反映了时代的变迁。宋佳在这部剧中饰演周家老二周蓉。周蓉人长得好看，但是她的一生却充满波折。周蓉为了爱情毅然选择远赴山区，但是冯化成最后却辜负了她。宋佳演的周蓉让人很有代入感。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

3、隋俊波

《雪中悍刀行》中的裴南苇就是女演员隋俊波演的。隋俊波还演过《夜幕下的哈尔滨》等影视剧。隋俊波在《人世间》中饰演郝冬梅。剧中郝冬梅出身名门，她和周家大哥周秉义真心相爱，郝冬梅和周秉义之间的感情也面临过现实的考验，但他们依然选择了爱情。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

4、胡静

胡静也是有颜值也有演技的女星，她和章子怡、梅婷等女星是大学同学。戏外胡静嫁入了豪门并生下一子，胡静可以说是爱情事业双赢了。胡静在《人世间》中的戏份并不多，她可以说是客串了这部剧。胡静在这部剧中饰演市领导。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

5、黄小蕾

黄小蕾演过多种题材的影视剧，她曾参演刘亦菲版《神雕侠侣》。黄小蕾在《人世间》中饰演乔春燕。乔春燕是一个勇敢率真的姑娘，虽和周秉昆一起长大，她起初想嫁给周秉昆，但奈何周秉昆对她没感觉，最后乔春燕嫁给了曹德宝。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

6、徐百慧

80后女演员徐百慧挺有气质的，她曾在古装剧《芈月传》中饰演孟昭氏。徐百慧这次在《人世间》中饰演于虹。《人世间》这部剧中的女子各有特点，郑娟温柔，乔春燕直率，周蓉独立，而于虹则是自我保护意识很强的女子。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

7、王艺禅

80后女演员王艺禅毕业于解放军艺术学院，她演过《听雪楼》、《韫色过浓》等影视剧。王艺禅在《人世间》中饰演吴倩。剧中吴倩嫁给了国庆，吴倩给人感觉有点小心眼，但整体来说她的结局还是比较圆满的，一直和国庆相濡以沫过日子，最终也是苦尽甘来。

盘点电视剧《人世间》中的8大美女，你最喜欢谁？

8、胡连馨

胡连馨出生于2000年，目前还在中央戏剧学院就读。胡连馨和殷桃在《爱的理想生活》这部剧中有过合作，她在这部剧中饰演齐悦。胡连馨长相甜美，是很有潜力的青年演员，她这次在《人世间》中饰演叛逆少女冯玥。


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