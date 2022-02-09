北京冬奥会正在如火如荼地进行中，很多网友都很关心中国选手的表现。除了中国选手外，很多国外的知名冰雪运动员也都参与了各项赛事。冬奥会赛事精彩纷呈，多位中国选手更是创造了历史。下面我们来盘点冬奥会赛场上最受瞩目的十大运动员，看看都有谁？

1、谷爱凌

2月8日，谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台决赛中夺得了冠军。谷爱凌在第三跳中尝试了1620这个高难度动作，最终获得了94.5分，拿到了这个项目的金牌。很多网友都说谷爱凌太棒了。18岁的谷爱凌是中美混血儿，她不仅是一位优秀的滑雪运动员，而且还是学霸美女。黄晓明、徐梦洁等明星都发文祝贺谷爱凌夺冠。

2、苏翊鸣

苏翊鸣在单板滑雪男子坡面障碍技巧决赛中获得了银牌，17岁的他是第一次参加冬奥会，但是他却创造了历史，为中国队拿下了第一枚单板滑雪奖牌。有意思的是苏翊鸣曾是一位童星，他演过《狼殿下》、《智取威虎山》等影视剧。苏翊鸣夺得银牌后，佟丽娅、林更新等明星都发文恭喜他夺冠。

3、任子威

24岁的任子威已经在本届冬奥会上收获了两枚金牌了。2月5日，中国队在短道速滑混合团体接力赛中获得了金牌，这枚金牌是中国队在本届冬奥会上夺得的首枚金牌，2月7日，任子威在短道速滑男子1000米决赛中获得了金牌。很多网友都说任子威太棒了。

4、武大靖

任子威、武大靖、范可新、曲春雨和张雨婷五位运动员合力为中国队拿下了本届冬奥会的首金。武大靖是短道速滑男子500米世界纪录保持者、奥运会纪录保持者。27岁的武大靖虽然没在短道速滑男子1000米决赛中获的奖牌，但是他的团队精神让很多网友破防了。

5、李文龙

00后小将李文龙在本届冬奥会上的表现也很抢眼，他在短道速滑男子1000米决赛中获得了银牌。北京冬奥会开幕式那天是李文龙的21岁生日。王濛对李文龙在比赛中的表现给予了肯定，并称他为全民小儿子。

6、羽生结弦

羽生结弦被称为花滑王子，他虽然是一位日本冰雪运动员，但是他在中国的知名度也很高。27岁的羽生结弦不仅花滑技术超群，而且还有颜值，有教养，同时还热心做公益。羽生结弦是亚洲第一位冬奥会男子单人滑冠军。

7、陈巍

陈巍也是一位很有实力的花样滑冰运动员，他可以说是羽生结弦在本届冬奥会上很强劲的对手了。陈巍是一位美籍华人，2月8日，他在花样滑冰男子单人滑短节目比赛中表现出色，创下了短节目世界纪录。22岁的陈巍曾三次在世界花样滑冰锦标赛男子单人滑比赛中获得冠军。

8、克洛伊·金

克洛伊·金是美国单板滑雪界很有实力的运动员，她2018年的时候曾在平昌冬奥会上获得单板滑雪女子U型场地决赛冠军。克洛伊金4岁开始玩单板滑雪，她曾被称为天才少女，并曾两次获得劳伦斯年度最佳极限运动员奖。克洛伊金和谷爱凌是好朋友。

9、肖恩·怀特

35岁的肖恩·怀特是第五次参加冬奥会了，他表示将在北京冬奥会后退役。肖恩·怀特曾三次在冬奥会上夺得金牌，他天生患病却在成长成为了一位出身的职业单板滑雪运动员。很多人都是肖恩怀特是一位传奇运动员。

10、朱易

00后小将朱易是一位颜值颇高的花样滑冰运动员，她的父亲是知名计算机专家朱松纯。朱易从小在美国长大，2019年开始代表中国队参赛，她的冬奥会首秀并不完美，她在比赛中发挥失常引发热议。朱易哭了，谷爱凌发声鼓励朱易，很多网友都说谷爱凌给人感觉真的很暖。