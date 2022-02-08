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盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

(2022-02-08 12:40:34)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

北京冬奥会如期举办，全国上下一片欢腾。这场盛会可谓是全世界都关注，而这段时间冬奥会也成为了最大的流量所在，不少明星都因为冬奥成功登上了热搜榜。他们蹭热度的理由也是五花八门。那么究竟有哪些明星因为冬奥而成功上了热搜呢？赶紧来盘点一下吧。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

1、邓超

“冬奥邓超”四个字上了热搜，这让很多人感到有些摸不着头脑。原来在冬奥开幕式上一个外国人手舞足蹈表现得很是开心。没想到这位外国友人的动作竟然让人联想到了邓超在春晚上的舞蹈表演。两者竟然真的很像，邓超也就上了热搜。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

2、张艺谋

张艺谋作为冬奥会开幕式的总导演，再次惊艳了世界，他打造的冬奥会开幕式非常成功，网友们都认为张艺谋真的很懂中国人的浪漫，如此有才华的导演自然会上热搜。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

3、王檬

王檬作为一名体育明星，在冬奥会解说时竟然用上了东北话，可以说是笑翻了一片观众，她的东北话解说成功让她出圈。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

4、陶昕然

冬奥会是冰雪运动的盛会，陶昕然在甄嬛传中曾经表演过的冰嬉镜头也被人翻了出来，连带着她自己也上了热搜，看来大家对于古代的冰雪运动也很感兴趣。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

5、王一博

王一博原本就是内地娱乐圈流量超高的明星，这一次王一博成为了冬奥文化推广使者，更是得到了粉丝们的一众拥护，上热搜那是妥妥的。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

6、易烊千玺

易烊千玺虽然是顶流偶像出身，但是近几年可是一直靠实力说话。这不，2022年冬奥会的推广歌曲《一起向未来》便是由易烊千玺来演唱的。MV一经发布，易烊千玺便上热搜了。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

7、周深

演唱功底深厚的周深成为了北京冬奥会的形象大使，早在冬奥会开始之前便去到各大平台演唱冬奥歌曲，为冬奥会做宣传。每次出现都会让自己上热搜。

盘点因为冬奥上热搜的八大明星，看看都有谁？

8、丁程鑫

时代少年团中的丁程鑫出现在了冬奥开幕短片当中，虽然时间非常地短，但足以让丁程鑫的粉丝欢呼，也因为这次短短的出现，丁程鑫上了热搜。


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