2022年的春节档，中国电影市场的竞争依然十分激烈，票房成绩一路高涨，也因为多部电影的票房成绩很好，紧接着诞生了多个百亿票房的演员。其实娱乐圈中有不少演员，他们的票房成绩早就突破百万了。那么到现在有哪些演员的票房成绩破百亿了呢？一起来盘点一下吧。

1、吴京

吴京近几年的票房成绩可以说是一路开挂，无论《是战狼2》、《流浪地球》还是《长津湖》，票房都是几十亿起步，如今正在上映的《长津湖之水门桥》票房成绩也一路高涨，吴京的个人票房成绩早已经突破了两百亿。

2、沈腾

作为一名喜剧演员，沈腾是极有号召力的男演员，无论是《你好李焕英》、《夏洛特烦恼》、《飞驰人生》等电影票房都非常地高，沈腾的累计票房也已经突破了200亿。

3、黄渤

黄渤也是圈内的实力派明星，出演过很多高票房电影，《泰囧》、《疯狂外星人》、《一出好戏》等电影票房都不低，所以黄渤累计的票房已经突破了百亿。

4、王宝强

王宝强因为《唐人街探案》系列电影累计了几十亿的票房，再加上《泰囧》等高票房电影，所以王宝强也成为娱乐圈中的百亿票房演员之一。

5、刘昊然

说起《唐人街探案》系列，那就不得不提到刘昊然，作为主演之一的刘昊然同样因为这一系列的电影累积了高票房。另外，刘昊然这几年在电影圈成绩不俗，不少电影的票房都挺高的，所以累积票房也已经破百亿。

6、易烊千玺

2022年诞生了一位00后百亿票房演员，那就是易烊千玺。《长津湖》以及《长津湖之水门桥》两部电影票房口碑双丰收，《少年的你》、《送你一朵小红花》等电影票房成绩更是高达十几个亿。易烊千玺的票房累计破百亿真得很轻松。

7、马丽

2022年的春节档还有一位女演员的个人票房成绩累计破百亿，她就是马丽。马丽主演的多部喜剧票房很高。2022年春节档上映的《这个杀手不太冷静》票房也是一路攀升，如今马丽的个人票房累计已经破百万。

8、张涵予

张涵予作为圈内的实力派，也是很能抗票房的。之前拍摄的《中国机长》、《湄公河行动》等电影票房成绩不俗。而他出演的《长津湖》票房更是创造了新的记录。张涵予也成为了百亿票房影帝。