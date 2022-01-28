2022年除了央视春晚备受关注以外，各地方卫视也会推出属于各自的春晚，同样也会邀请诸多明星来加盟演出。从曝光的各大卫视春晚嘉宾名单来看，每一家卫视都是明星云集，可谓是竞争激烈，那么各大卫视春晚都邀请了那些明星呢？一起来盘点一下吧。

1、湖南卫视

湖南卫视的晚会向来是不缺明星的，2022年湖南卫视春晚会邀请杨紫、蔡徐坤、周也、刘宇宁等高流量明星，也会有高圆圆、周深这样知名度与实力兼具的明星。总体而言，湖南卫视邀请的明星偏年轻化，复合湖南卫视一贯的风格。

2、东方卫视

东方卫视春晚每年也会邀请大量的明星前来参加。今年的所邀请的明星阵容也不输湖南卫视，谢娜、张杰夫妇将会合体出现，李宇春、黄晓明、龚俊、唐嫣这样的人气明星也不在少数。可谓是阵容强悍。

3、江苏卫视

江苏卫视的晚会更倾向于邀请实力派明星来参加，2022年的春晚就邀请了周深、腾格尔、钟镇涛等一众实力派明星。观众们可以在这台晚会上一饱耳福。

4、北京卫视

北京卫视2022年春晚明星阵容同样不容小觑，一早北京卫视便官宣了Angelababy与葛优担任北京卫视春晚的代言人，这两人肯定会出现在晚会现场。另外，张晋、郑凯、李雪琴等明星都会参加这场晚会，可谓是看点十足。

5、广东卫视

广东卫视春晚也被叫做大湾区春晚，自然会邀请很大一部分港台娱乐圈的明星。张卫健、蔡卓妍、容祖儿等知名香港娱乐圈明星都会参加广东卫视春晚。来自大陆薛之谦、孙楠等明星也会出现，可谓是两岸三地群星璀璨。

6、安徽卫视

安徽卫视的春晚相比于其他一线地方卫视来说明星阵容要差一些，不过今年的安徽卫视也请到了张杰、薛之谦、孙涛等名气很大的明星，应该也是很有看点的。

7、辽宁卫视

辽宁视春晚除了邀请宋晓峰、辣目洋子等喜剧演员以外，还会邀请孙楠等歌手助阵。要知道每年的辽宁卫视春晚都是喜剧的舞台，想要开怀大笑的观众千万不要错过。

8、山东卫视

一向被标榜为风格很“土”的山东卫视其实每年都会邀请很多明星来参加自家春晚。今年山东卫视邀请了薛之谦、汪苏泷等知名歌手，还邀请了冯巩、于谦这样的喜剧明星。相信这会是一台不错的春晚。