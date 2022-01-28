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盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

(2022-01-28 09:18:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

眼看着2022年的央视春晚就要拉开大幕了，近几天，央视春晚的排练活动也在紧张的进行着。参加2022年春晚的明星们也陆续参加了排练，哪些明星会上春晚自然也被曝光了出来。今年的央视春晚依旧是群星璀璨，那么都有哪些明星被曝出参加2022年的央视春晚呢？一起来盘点一下吧。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

 

1、赵丽颖

不少眼尖的网友发现近日赵丽颖参加了央视春晚的排练，作为娱乐圈顶流小花旦，这可是赵丽颖第一次参加央视春晚，粉丝们忍不住拍手叫好，终于能在央视春晚舞台上看到赵丽颖了。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

 

2、贾玲

作为一名喜剧演员贾玲毫无意外的出现在了2022年央视春晚的名单之上，这次她应该还是会带来一部新的小品，除夕夜的晚上大家又可以开怀大笑了。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

 

3、张小斐

作为贾玲的老搭档，张小斐今年还是会登上春晚的舞台，只是今年的张小斐可是不一样了，不仅因为电影《你好，李焕英》走红，还拿下了金鸡奖影后。有了如此好的成绩，张小斐会在今年的央视舞台上有着怎样的表现呢？

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

4、易烊千玺

易烊千玺也是多次登上春晚舞台的演员了，这几年易烊千玺的电影成绩非常好，是圈内有名的正能量演员，再次让他登上春晚的舞台也没什么奇怪的。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

5、王源

当初，王俊凯与王源、易烊千玺组成的TFBOY组合火遍大江南北，他们也多次以组合的形式来春晚表演。今年王源也被邀请参加春晚了，但应该不会再与易烊千玺、王俊凯同台了，他们将分开表演不同的节目。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

6、邓超

近两年，邓超在娱乐圈低调了很多，好像事业心也不是很重，不少网友也很长时间没有听到关于他的消息了。不过最近有网友见到他出现在央视春晚的彩排现场，超哥终于要营业了。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

7、张艺兴

唱歌、跳舞都不错的张艺兴今年又被邀请上央视春晚了，平时顶着明星的光环，张艺兴总是星光熠熠，不过这次来央视彩排却低调的很，期待他在2022年春晚上的表现。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

8、李雪健

2022年的春晚舞台上会有小鲜肉，那一定会有老戏骨加盟，据说今年央视春晚将许久没有露面的老戏骨李雪健邀请来了。不知道这位老戏骨在春晚舞台上会给我们带来怎样的表演。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

9、刘欢

作为实力派唱将，刘欢今年也被曝参加了央视春晚，平时格外低调的刘欢终于可以在除夕夜一展歌喉了。今年的春晚真可谓老中青艺术家的集结地呀。

盘点被曝参加2022年央视春晚的十大明星，你最喜欢谁？

10、姜昆

相声演员姜昆也被曝会参加虎年春晚，这几年国内的相声行业中大多都是来自德云社的面孔，姜昆真应该多露面，像当年一样用相声给除夕夜的观众带来欢笑。

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