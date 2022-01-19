在过去的一年里，我们送别了多位老戏骨、老艺术家。近日，娱乐圈再传噩耗，有一位女星逝世了，她就是昔日的琼女郎刘蓝溪。1月19日，宝岛媒体报道了刘蓝溪在美国去世的消息，享年61岁。斯人已逝，刘蓝溪的一生却再度引发热议。

据报道，刘蓝溪的姐妹透露说刘蓝溪是在2021年12月8日去世的，她在美国旧金山的一座寺庙逝世，她离开的时候呈现卧坐姿势，表情安详，被发现的时候胸口还有余温，当时空中还出现了彩虹。

刘蓝溪在剃发出家30年后就这么离开了，很多网友都觉得很突然，但还是希望她一路走好。刘蓝溪的人生经历可以说是带有传奇色彩，她很早就红了，却在24岁就结婚了，但是在嫁给圈外医生后，她却选择在31岁剃度出家。刘蓝溪出家后，她的前夫则是另娶他人，重新组建了家庭。

少女时候的刘蓝溪不仅人长得甜美，她的歌声也很甜美。刘蓝溪17岁就发布专辑唱片正式出道，她演唱的《夕阳恋曲》、《风儿别敲我窗》、《野姜花的回忆》都曾是脍炙人口的歌曲，刘德华、王菲等明星都曾翻唱她的歌曲。

年轻时候的刘蓝溪多才多艺，她不仅是歌唱得好，演戏也不错。当年刘蓝溪曾凭借美貌和歌声获得琼瑶的青睐，她获得了参演《聚散两依依》、《却上心头》等琼瑶影视作品的机会，成为了颇受欢迎的琼女郎。刘蓝溪曾被视为是和林青霞齐名的琼女郎。

刘蓝溪的演艺之路可以说是顺风顺水，但让人意外的是她却在正当红的时候选择了结婚，淡出演艺圈。刘蓝溪在24岁那年嫁给了一位圈外医生，男方比她大10岁。婚后，刘蓝溪跟着老公去了美国生活。

更让人没想到的是刘蓝溪婚后专心研读佛法，后来竟然在31岁的时候选择了剃度出家。虽然刚出家的时候，她不太适应佛学院的集体生活，但她曾表示她感到内心很清净。刘蓝溪晚年过着简朴的生活。没想到这次重回大众视野却是被曝光已经去世了。希望刘蓝溪一路走好！



