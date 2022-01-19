在过去的2021年里，包括陈思诚、佟丽娅在内的多对明星夫妻先后宣布离婚 。2022年过去还不到一个月，又有一位女星宣布离婚了，她就是41岁的女歌手张悬。张悬的前夫是动画导演苏柏维，张悬是在2019年与他结婚的。张悬和苏柏维的婚姻仅维持了不到3年的时间。

张悬是在1月18日的演唱会上突然宣布自己离婚的消息的，当时她对台下歌迷说她上午已经完成了离婚登记，拿了新的身份证，现在是单身。张悬甚至还说娱乐圈近年来的离婚事件让她受教很多，她不想用公众人物的角色去自述离婚这件事。

张悬甚至还感谢了前夫，她称赞前夫是了不起的男人，因为和她结婚是一件很勇敢的事情，她非常感激前夫。张悬还说了她离婚后最想去做的两件事，一是染头发，二是去看心理医生，检查身心检查，因为她想给孩子一个身心健康的妈妈。

张悬和前夫生有一个儿子，女星张钧甯是张悬儿子的干妈。张悬在和苏柏维结婚前，曾自曝自己是对婚姻无感的人，她认为婚姻是很实际的。虽然当众宣布了离婚的消息，但是张悬没有透露离婚的原因。到底为何离婚？张悬的经纪人回应称是个人隐私，言下之意就是不方便透露了。

张悬的经纪人也没有透露孩子的抚养权归属问题。张悬的前夫去年曾发文称一种感情升华为家人一种平淡的爱，张悬在去年中秋节的时候曾说月底前结束了今年许多心伤的事，也做了一些人生的决定。如今再看，或许张悬和苏柏维离婚是有征兆的。

张悬是一位创作型女歌手，《宝贝》等歌曲都是她的代表作，她获得过金曲奖最佳作词人奖等奖项。张悬还曾和李建常交往过。张悬对台下歌迷宣布了离婚的事情，当时很多歌迷都为她鼓掌叫好。或许歌迷们是想为她打气吧，希望姐姐恢复单身后专心搞事业吧！也希望张悬的儿子不会因为父母离婚的事情受到太大影响，健康快乐成长。



