古装剧《古剑奇谭》是李易峰的经典代表作，很多网友都认为李易峰的颜值和气质很适合演古装剧的男主角。时隔六年，李易峰再度出演古偶剧，他的新作《镜双城》开播4小时播放量就破亿了。《镜双城》演员阵容强大，既有养眼帅哥，也有古装美女。下面我们来盘点一下《镜双城》中的八大美女，看看你最喜欢哪位？

1、陈钰琪

90后美女陈钰琪演过《锦绣未央》、《月上重火》等古装剧，她还演过金庸先生笔下的赵敏。陈钰琪这次在《镜双城》中饰演女主角白璎。剧中白璎和李易峰饰演的男主角苏摹是有感情戏的。陈钰琪在《镜双城》中的白衣造型很美。

2、杨志雯

95后美女杨志雯是童星出身的演员，她和陈道明、张国立等老戏骨都有过合作。杨志雯近两年演过《人间烟火花小厨》等影视剧，她在《镜双城》中饰演热情开朗的中洲少女那笙。那笙开朗善良，剧中炎汐是她的官配。

3、牟星

85后美女牟星演过《辣妈正传》、《特种兵之火凤凰》等影视剧，热播剧《觉醒年代》中的白兰就是她演的。牟星演技不错，也有颜值，但没有走红。牟星在《镜双城》中饰演雅燃。原著中雅燃是海国的公主。

4、汤梦佳

汤梦佳也是一位90后美女，她毕业于上海戏剧学院。汤梦佳演过《也平凡》、《卫子夫》等影视剧。汤梦佳曾在杨紫主演的电视剧《女心理师》中饰演小文，她在《镜双城》中饰演小郡主白麟。白麟天真烂漫，很多观众觉得她漂亮又可爱。

5、王媛可

王媛可演过《延禧攻略》、《香蜜沉沉烬如霜》、《清平乐》等古装剧，她这次在《镜双城》中饰演鲛人族的如意夫人。如意夫人明艳动人，她是鲛人族的第一美女。王媛可在这部剧中的造型挺美的。

6、刘美含

90后美女刘美含参加过快女选秀，她还曾是女团成员。刘美含演过《北上广不相信眼泪》、《十五年等待候鸟》、《暗恋橘生淮南》等影视剧，她在《镜双城》中饰演离珠。近日刘美含也凭借这个角色受到了更多关注。

7、赵尧珂

赵尧珂出生于1995年，她2017年开始演电视剧，演过的影视剧有《御赐小仵作》、《国民老公》等。赵尧珂在《镜双城》中饰演红鸾，红鸾的一生充满了坎坷，原著中她的结局并不圆满。红鸾是一个让人心疼的女子。

8、范帅琦

98年出生的范帅琦毕业于中央戏剧学院，从《山海情》到《女孩们在那年夏天》再到《小舍得》，范帅琦饰演的角色都是十分出彩，或者质朴恬淡，或者端庄大气，又或者外冷内热。此次她饰演的宁凉，给人一种干练大气的观感，超凡脱俗，还有种冷酷的气质。