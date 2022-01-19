加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：188,167,303
  • 关注人气：209,384
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

(2022-01-19 10:58:27)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

古装剧《古剑奇谭》是李易峰的经典代表作，很多网友都认为李易峰的颜值和气质很适合演古装剧的男主角。时隔六年，李易峰再度出演古偶剧，他的新作《镜双城》开播4小时播放量就破亿了。《镜双城》演员阵容强大，既有养眼帅哥，也有古装美女。下面我们来盘点一下《镜双城》中的八大美女，看看你最喜欢哪位？

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

1、陈钰琪

90后美女陈钰琪演过《锦绣未央》、《月上重火》等古装剧，她还演过金庸先生笔下的赵敏。陈钰琪这次在《镜双城》中饰演女主角白璎。剧中白璎和李易峰饰演的男主角苏摹是有感情戏的。陈钰琪在《镜双城》中的白衣造型很美。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

2、杨志雯

95后美女杨志雯是童星出身的演员，她和陈道明、张国立等老戏骨都有过合作。杨志雯近两年演过《人间烟火花小厨》等影视剧，她在《镜双城》中饰演热情开朗的中洲少女那笙。那笙开朗善良，剧中炎汐是她的官配。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

3、牟星

85后美女牟星演过《辣妈正传》、《特种兵之火凤凰》等影视剧，热播剧《觉醒年代》中的白兰就是她演的。牟星演技不错，也有颜值，但没有走红。牟星在《镜双城》中饰演雅燃。原著中雅燃是海国的公主。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

4、汤梦佳

汤梦佳也是一位90后美女，她毕业于上海戏剧学院。汤梦佳演过《也平凡》、《卫子夫》等影视剧。汤梦佳曾在杨紫主演的电视剧《女心理师》中饰演小文，她在《镜双城》中饰演小郡主白麟。白麟天真烂漫，很多观众觉得她漂亮又可爱。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

5、王媛可

王媛可演过《延禧攻略》、《香蜜沉沉烬如霜》、《清平乐》等古装剧，她这次在《镜双城》中饰演鲛人族的如意夫人。如意夫人明艳动人，她是鲛人族的第一美女。王媛可在这部剧中的造型挺美的。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

6、刘美含

90后美女刘美含参加过快女选秀，她还曾是女团成员。刘美含演过《北上广不相信眼泪》、《十五年等待候鸟》、《暗恋橘生淮南》等影视剧，她在《镜双城》中饰演离珠。近日刘美含也凭借这个角色受到了更多关注。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

7、赵尧珂

赵尧珂出生于1995年，她2017年开始演电视剧，演过的影视剧有《御赐小仵作》、《国民老公》等。赵尧珂在《镜双城》中饰演红鸾，红鸾的一生充满了坎坷，原著中她的结局并不圆满。红鸾是一个让人心疼的女子。

盘点《镜双城》中的八大美女，你最喜欢哪位？

8、范帅琦

98年出生的范帅琦毕业于中央戏剧学院，从《山海情》到《女孩们在那年夏天》再到《小舍得》，范帅琦饰演的角色都是十分出彩，或者质朴恬淡，或者端庄大气，又或者外冷内热。此次她饰演的宁凉，给人一种干练大气的观感，超凡脱俗，还有种冷酷的气质。

我的更多文章：
4米2的厢式货车有哪些？4米2的厢式货车有哪些厂家？
4米2的厢式货车有哪些？4米2的厢式货车有哪些厂家？
【厢式货车载货车报价】2022新款载货车价格及图片大全
【厢式货车载货车报价】2022新款载货车价格及图片大全
厢式货车-多利卡危险品厢式货车-东风厢式货车4.2米报价
厢式货车-多利卡危险品厢式货车-东风厢式货车4.2米报价
厢式货车-福田汽车-中国商用车可信赖品牌!
厢式货车-福田汽车-中国商用车可信赖品牌!
低价出售2万的五菱库存新车，最便宜的封闭式面包车
低价出售2万的五菱库存新车，最便宜的封闭式面包车
1—3万二手厢式货车，4米2车急转让，东风厢式货车4.2米报价
1—3万二手厢式货车，4米2车急转让，东风厢式货车4.2米报价
为什么越来越多的人选择购买厢式货车？
为什么越来越多的人选择购买厢式货车？
2022年危险品厢式货车的最新价格，包上户，异地年审
2022年危险品厢式货车的最新价格，包上户，异地年审

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点突然曝光生过孩子的八大女星，谁最让人意外？
    后一篇 >41岁歌手张悬宣布离婚！与导演结婚3年生一子，离婚原因却成谜
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有