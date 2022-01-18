娱乐圈的女明星们结婚生子一定是网友们所关注的事情，不过很多明星都会对自己的婚姻以及孩子保护起来，以至于很多网友根本不知道某些明星已经结婚或者是生孩子了。这几年不断有女明星曝出升级做妈妈的事情，网友们都很意外，那么这样的女明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、倪虹洁

演员倪虹洁的婚姻情况大家似乎知道的很少，她之前也没怎么透露过这方面的事情。可就在最近她对外透露说自己其实在23年前便结婚了，不过十年前已经离婚。她还有个十几岁大的儿子。不少人还以为倪虹洁是大龄未婚女青年呢，没想到人家孩子都这么大了。

2、王子文

关于王子文隐婚生子的事情坊间一直有流传，但是她一直没有承认。直到去年在参加某档综艺节目中她坦然承认了，自己的确是有个儿子。自己突然间曝光生子的事情，相信王子文也是需要勇气的。

3、张碧晨

张碧晨与华晨宇公开生女的事情应该是2020年最大的瓜之一。张碧晨独自出国生下了与华晨宇的孩子，后来两人直接在微博上承认了，真是让人措手不及，虽然两人没有走到一起，但却勇敢的承担起了抚养孩子的责任。

4、万茜

在微博上突然宣布生下孩子的还有女明星万茜。万茜在宣布生孩子之前真的是没有任何征兆，其实她早已经低调的隐婚，怀孕期间也在拍戏。生下女儿之后干脆公开了生孩子的事情。

5、热依扎

热依扎的感情生活也十分的低调，网友们根本就不知道她已经结婚生子了。她却在微博上宣布自己生下了一个女儿，并且跟网友们分享身为母亲的不易。

6、吴倩

有着一张可爱初恋脸的吴倩怎么看都是娇俏的小女孩，但其实她早已经与演员张雨剑隐婚并生下了一个女孩。有人拍到了他们孩子的照片，这也使得张雨剑不得不减站出来承认结婚生女的事实。

7、黄圣依

黄圣依与杨子当初的绯闻传得满天飞，但是他们却没有公开承认过恋情。后来黄圣依带着一个小男孩出现在杨子爸爸的葬礼上，大家才知道黄圣依与杨子早已经结婚生子了。

8、高露

演员高露在事业上升期选择了结婚生子，后来这件事被曝光，使得高露事业遭受到巨大的打击，好在这几年高露拍戏的机会越来越多了，事业也开始回春。