加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：188,167,303
  • 关注人气：209,384
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点突然曝光生过孩子的八大女星，谁最让人意外？

(2022-01-18 14:58:30)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈的女明星们结婚生子一定是网友们所关注的事情，不过很多明星都会对自己的婚姻以及孩子保护起来，以至于很多网友根本不知道某些明星已经结婚或者是生孩子了。这几年不断有女明星曝出升级做妈妈的事情，网友们都很意外，那么这样的女明星都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、倪虹洁

演员倪虹洁的婚姻情况大家似乎知道的很少，她之前也没怎么透露过这方面的事情。可就在最近她对外透露说自己其实在23年前便结婚了，不过十年前已经离婚。她还有个十几岁大的儿子。不少人还以为倪虹洁是大龄未婚女青年呢，没想到人家孩子都这么大了。

2、王子文

关于王子文隐婚生子的事情坊间一直有流传，但是她一直没有承认。直到去年在参加某档综艺节目中她坦然承认了，自己的确是有个儿子。自己突然间曝光生子的事情，相信王子文也是需要勇气的。

3、张碧晨

张碧晨与华晨宇公开生女的事情应该是2020年最大的瓜之一。张碧晨独自出国生下了与华晨宇的孩子，后来两人直接在微博上承认了，真是让人措手不及，虽然两人没有走到一起，但却勇敢的承担起了抚养孩子的责任。

4、万茜

在微博上突然宣布生下孩子的还有女明星万茜。万茜在宣布生孩子之前真的是没有任何征兆，其实她早已经低调的隐婚，怀孕期间也在拍戏。生下女儿之后干脆公开了生孩子的事情。

 

5、热依扎

热依扎的感情生活也十分的低调，网友们根本就不知道她已经结婚生子了。她却在微博上宣布自己生下了一个女儿，并且跟网友们分享身为母亲的不易。

 

6、吴倩

有着一张可爱初恋脸的吴倩怎么看都是娇俏的小女孩，但其实她早已经与演员张雨剑隐婚并生下了一个女孩。有人拍到了他们孩子的照片，这也使得张雨剑不得不减站出来承认结婚生女的事实。

7、黄圣依

黄圣依与杨子当初的绯闻传得满天飞，但是他们却没有公开承认过恋情。后来黄圣依带着一个小男孩出现在杨子爸爸的葬礼上，大家才知道黄圣依与杨子早已经结婚生子了。

8、高露

演员高露在事业上升期选择了结婚生子，后来这件事被曝光，使得高露事业遭受到巨大的打击，好在这几年高露拍戏的机会越来越多了，事业也开始回春。

 

我的更多文章：
1-9类危险品厢式货车的最新价格，包上户，异地年审
1-9类危险品厢式货车的最新价格，包上户，异地年审
1-9类危险品厢式货车厂家直销—湖北随州专用汽车公司
1-9类危险品厢式货车厂家直销—湖北随州专用汽车公司
危险品运输许可证如何办理？2021年危险品运输车最新价格
危险品运输许可证如何办理？2021年危险品运输车最新价格
东风解放福田危险品运输车价格，危险品运输车多少钱？
东风解放福田危险品运输车价格，危险品运输车多少钱？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
东风多利卡蓝牌加油车，二手蓝牌油罐车价格，5-8万包过户
东风多利卡蓝牌加油车，二手蓝牌油罐车价格，5-8万包过户
转让手续齐全二手油罐车，东风多利卡蓝牌油车，二手蓝牌油罐车价格
转让手续齐全二手油罐车，东风多利卡蓝牌油车，二手蓝牌油罐车价格
转让车东风多利卡油罐车包上牌二手油罐车湖北楚胜加油车厂家
转让车东风多利卡油罐车包上牌二手油罐车湖北楚胜加油车厂家

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点离婚后落魄潦倒的八大明星，看看都有谁？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2022 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有