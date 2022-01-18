明星的生活光鲜亮丽非常令人羡慕不已，但是娱乐圈的工作环境让他们的婚姻很不稳定，有些明星离婚后活出了自己的特色，但是有写明星离婚以后生活状态却大不如前，娱乐圈离婚以后落魄潦倒的明星有哪些呢？下面小编带大家一起来盘点一下！

1.文章

文章和马伊琍曾经是模范夫妻，但是后来著名的“周一见”事件爆出文章出轨姚笛，几年后俩人还是离婚。此后文章口碑一落千丈，最近电影《谷魂》发了宣传视频，里面出现了文章的身影，不少网友直呼不敢认，整个人的状态老了很多，也不是大家印象中那个意气风发的少年了。

2.王力宏

王力宏和李靓蕾的离婚事件闹的沸沸扬扬。王力宏应该是很多人的青春记忆，但是没想到李靓蕾的小作文发出来以后，现在的王力宏一切工作已经暂停，并且很多品牌方宣布停止与他的合作，这对于王力宏来说可谓是巨大的打击。

3.冯绍峰

冯绍峰和赵丽颖结婚非常平静，没想到离婚也不声不响。和赵丽颖离婚以后冯绍峰的关注度明显下降，甚至网友扒出冯绍峰之前的几段感情，吐槽他拍一部戏爱一个，现在冯绍峰影视资源大不如前，曝光度也慢慢变低。

4.陈思诚

陈思诚和佟丽娅离婚以后让很多人松了一口气，陈思诚在结婚半年以后就被拍到与美女同进同出，陈思诚后来虽然转战幕后做导演，但是近几年除了《唐人街探案》，好像也没有其他能拿得出手的作品。

5.王岳伦

《爸爸去哪儿》的王岳伦大家应该印象非常深刻，随着王岳伦和李湘婚变的传闻愈演愈烈，有媒体拍到了王岳伦和其他女生约会的照片，好爸爸的形象一落千丈，而王岳伦的事业也进入低谷。

6.董洁

董洁和潘粤明也曾经是金童玉女，离婚以后董洁的事业也大不如前，有媒体拍到董洁和王大治接吻的照片，清纯玉女的形象再难维护，参加《乘风破浪的姐姐》第二季也没有如愿翻红。

7.阿娇

阿娇与刘又年结婚的时候曾以为自己可以与这个人白首偕老，但是没想到2020年俩人还是离婚，离婚以后的阿娇肉眼可见的发福，尽管五官很好看，但是也遮盖不住胖了很多的事实。

8.李小璐

李小璐曾经的婚姻也是幸福的一家三口，但是没想“做头发”事件直接把李小璐推上了舆论的风波，后来与贾乃亮离婚。离婚之后的李小璐再没有接过电视剧，而是每天活跃在直播平台，走起网红路。