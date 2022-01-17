香港TVB电视台为观众们奉献了太多的港剧经典，也捧红了不少的香港明星，成为香港娱乐圈的造星基地。近些年却还是因为各种原因导致旗下的艺人离开。而内地娱乐圈的告诉发展也吸引了不少TVB艺人跳槽。细数一下近几年离开TVB的明星还真是不少，他们都有谁呢？一起来盘点一下吧。

1、高海宁

已经与TVB合作了十四年的演员高海宁最近被爆料说想要离开TVB。高海宁因为出演内地影视剧《三十而已》而走红，她在内地接到了不少的工作，收入自然要比在TVB拍戏赚得多，有这样的想法实属正常。

2、钟嘉欣

钟嘉欣曾是TVB当中花旦，后来结婚生子去往加拿大生活。前一段时间因为要参加万千星辉颁奖典礼回到香港，大家都以为TVB会将视后给钟嘉欣，没想到她在一起陪跑。很快钟嘉欣便公开表示会回到加拿大生活，不会在回TVB了。

3、陈秀珠

陈秀珠绝对是TVB的老戏骨了，上个世纪80、90年代她便在TVB中出演各种角色，后来干脆成为了TVB的妈妈专业户。但是与TVB合作了三十多年的她在2020年与TVB合作到期之后便不再续约了。

4、沈振轩

沈振轩是TVB各种剧集中经常看到的男配角，早在2016年他选择离开TVB，后来又折返回来，不过并没有拍摄出太优秀的作品，在去年与TVB约满之后他选择了再次离开。

5、刘江

演员刘江也是一位在TVB工作多年的金牌绿叶，虽然在TVB工作了三十多年，但是TVB并没有在薪酬上优待刘江。这也导致刘江离开TVB，决定北上内地娱乐圈发展。

6、古明华

与刘江有着相似遭遇的还有另外一位TVB老演员，那就是古明华。虽然是明星但是在TVB拍戏收入很低，甚至没钱看病。在得知古明华患病之后，TVB便没有再与之续约，古明华只好离开影视圈，去做别的工作。

7、王君馨

王君馨在前几年一直是TVB力捧的小花旦之一，但在去年她却选择了离开TVB。王君馨对外宣称自己想要更多元化的发展，但也有消息爆料说王君馨是不满意被新人抢镜，拍戏被冷待所以才离开。

8、梁茵

演员梁茵离开TVB的原因也很简单，那就是在TVB拍戏时没有底薪的，赚得钱太少，生活根本没有保障，所以她才选择离开。

9、陈伟琪

陈伟琪是通过选美进入TVB发展的，但是在成名之后陈伟琪的负面新闻太多，这也导致TVB给她的资源大量减少，几乎到了雪藏的地步，之后便毫无意外的解约了。

10、杨诗敏

杨诗敏是TVB的实力派女明星，演技特别的好。不过如今的她已经与TVB解约了，这不免让不少观众感到惋惜。