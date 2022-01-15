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54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

(2022-01-15 16:37:56)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2022的第一个月，有一个人去世的消息在网上传开，网友们得知他的身份之后纷纷觉得惋惜。他本人在大众眼中名气不高，但是在广告圈可是大名鼎鼎，而相比于他鲜为人知的身份而言他创作的广告可谓是家喻户晓，尤其是他创作的那些经典的广告语，不少观众都被洗脑了，他就是广告狂人叶茂中。

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

得知叶茂中去世的噩耗，圈内女艺人叶璇发文悼念好友，表达心中不舍与惋惜。

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

随后，当年曾因工作采访过叶茂中的工作人员发文回忆：“还记得若干年前，和同事去他的工作室采访，被叶老师的个人魅力圈粉……一路走好”。

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

对于叶茂中先生逝世的消息，不少网友表示叹息。“搞营销的没有不知道叶茂中的，他可以称得上是营销策划行业的一代宗师，曾缔造了许多传奇的营销案例。”

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

还有人表示，“叶茂中是在我大学广告学课程里被写进教科书的人。感觉一个时代悄然远去，前辈们纷纷走远，只留下落寞的舞台，空旷的观众席。”“巨星陨落的都是一代传奇。David Kennedy，林俊明，叶茂中。天堂需要广告人。”

 

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

相信不少80、90后都记得某品牌保暖内衣的那句“地球人都知道”，还有某男装品牌的“一年逛两次海澜之家，男人的衣柜”等等。他创作的广告轮番在电视机中播放，使得这些广告语也被大家所熟知。近几年大家经常能听到的“小葵花妈妈课堂开课了”，困了累了，喝东鹏特饮等广告语也是出自他之手。

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

上个世纪80年代，中国的老百姓对于广告还是比较陌生的，当时的叶茂中初出茅庐在泰州电视台工作，主要工作内容就是打杂。改革开放之后的中国经济蓬勃发展，广告业的兴起已经是大势所趋。而叶茂中果断抓住了这次机会，他在泰州电视台工作期间接下了一则空调广告的制作任务。

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叶茂中制作了一段很有创意的广告，使得这则广告播出之后反响很好。自此，叶茂中开始进军广告界。源源不断的创意灵感以及独有的营销策略使得叶茂中纵横商界，许多产品在经过他的营销之后销量大增。

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

除了帮助企业进行广告创作喝营销以外，叶茂中还出版了不少关于营销的书籍，总结中国本土企业的营销经验，他的著作都是商界营销人员经常翻看的书籍。

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另外，叶茂中还是一名画家，曾经举办过个人画展，可以说是多才多艺。过他的采访视频，知道他爱好收藏，公司与家里都是价值连城的宝贝。

54岁“广告狂人”叶茂中去世！与癌症抗争多年，网友纷纷表示惋惜

早在2020年，有消息传出叶茂中罹患癌症正在治疗，没想到一年多以后他便离开了人世，年仅54岁。这对于广告界来说无疑是巨大的损失，实在是令人惋惜。

 

 

 

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