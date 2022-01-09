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2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

(2022-01-09 11:25:07)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2022年已经到来，在刚刚过去的2021年的最后一个月，娱乐圈可以说是发生了不少大事，完全满足了吃瓜群众们的胃口，网友们看得也是眼花缭乱。2022年刚刚开始，娱乐圈又发生了不少事情，那么新的一年开年之际，娱乐圈究竟都发生过哪些大事呢？一起来盘点一下吧。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

1、陈晓发文恭喜林夏薇获TVB视后

新年伊始，香港TVB电视台举办了万千星辉颁奖典礼，没想到这次获得视后的演员是林夏薇。作为老同学的陈晓发文送祝福却被网友们吐槽，陈晓却在网上跟网友们怼了起来，力挺老同学。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

2、张庭社交平台账号被封

1月2日，张庭某平台认证账号被禁止发布作品，违规处罚说明显示，张庭因违反《社区自律公约》的相关规定被禁止发布作品，违规原因为“不符合社区规范”，将于2022年1月16日解封。此外，张庭、林瑞阳个人认证微博账号均被禁言。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

3、曾哲贞回应前夫被查

张庭与林瑞阳夫妇在去年12月因为涉嫌传销被查，林瑞阳的前妻曾哲贞也再次被关注。不少人觉得这次曾哲贞是大仇得报了。但是曾哲贞却发文称自己不愿做落井下石的事情，没有对前夫与张庭进行过多的指责。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

4、王力宏移除劣迹艺人名单

王力宏与李靓蕾的离婚大战从去年12月份一直持续到现在。新的一年开始了，有人竟然发现王力宏不在劣迹艺人名单当中，而且当日孙雨发给王力宏的完整版截图被晒了出来，并不是什么暧昧短信，甚至有王力宏的友人站出来指责李靓蕾贪得无厌，一番洗白的动作下来，好像网友们并不怎么买账。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

5、耽改剧选秀网综被叫停

最近，北京广电公开宣布，耽改剧、选秀类网络综艺节目会被叫停。这样一来，多部已经拍摄完成的耽改剧面临无法播出的局面。而选秀类网综乱象不断的现象也会得到制止。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

6、李小冉签约欢瑞

演员李小冉签约欢瑞的消息在近日被官宣，网友们一片哗然。大家都知道欢瑞擅长制作古偶剧，比较适合年轻的流量演员，大家都认为李小冉这个年纪的女演员加盟欢瑞实在是不合适。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

7、张九南被前妻指控出轨

德云社演员张九南在新年伊始便遇到了糟心事，前妻在网上发文控诉张九南出轨。但是张九南却全盘否认了，两人的离婚大战还在继续，不少人还在静待后续发展。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

8、王鸥何九华疑似恋情曝光

德云社的另外一位演员何九华最近被人拍到与王鸥一起出席了王鸥妹妹的婚礼，疑似两人在恋爱。网友们更是从两人过往的生活中扒出疑似恋爱的细节。不过这两人始终没有承认在恋爱。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

9、包贝尔作品被质疑抄袭

大家都知道这几年包贝尔一直在尝试做导演，前几天有一位北京电影学院的学生发文控诉包贝尔拍摄的短片《漫长的别离》抄袭了自己的作品。而包贝尔则在第一时间予以否认，不过还是没能躲过网友们的冷嘲热讽。

2022年开年娱乐圈发生的10件大事，你知道几个？

10、黄渤公开澄清挽手事件

最近，黄渤也惹上麻烦事儿了。有人拍到了黄渤与一名女子挽手逛街，举止亲密，疑似出轨。黄渤只好甩出与身边工作人员一起出游的照片，原来所谓的神秘女子就是黄渤的经纪人，整件事就是个大乌龙。

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