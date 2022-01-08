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2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

(2022-01-08 10:31:24)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

生老病死是每个人都会经历的，但是在生病的过程就比较痛苦。尤其是癌症，这是一个让人听到就会害怕的疾病。娱乐圈中有不少明星得了癌症，却依然保持积极乐观的心态，和病魔作斗争。但是还有明星还是被癌症夺去了生命。愿天堂没有病魔，只有欢乐，一路走好！下面我们来回顾2021年因患癌症去世的十大明星，每一位都让人感到十分惋惜。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

1、赵英俊

2月3日，歌手赵英俊因患肝癌去世，享年 43 岁。赵英俊2019年被查出了肝癌，他并没有就此低迷，而是在自己生命的最后时刻，依旧积极向上，快乐地过完了自己的一生。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

2、吴孟达

2月27日，70岁的知名喜剧演员吴孟达因患肝癌不幸去世，让人十分惋惜。从7年前的2014年开始，吴孟达的身体便走起了下坡路，病毒感染引起的心脏衰竭令他暴瘦，一直在接受治疗。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

3、廖启智

3月28日，香港演员因患胃癌去世，享年66岁。廖启智从被查出患有胃癌治疗到离世也就一个星期的时间。作为香港金像奖的最佳配角，廖启智一生也算是奉献给了演艺事业。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

4、黄树棠

4月10日，前亚视著名的老戏骨，黄树棠因为大肠癌而病逝。其实一直以来，他都很积极地面对自己的病，也有配合治疗，奈何病情恶化后难受控制，最终在他77岁的时候与世长辞。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

5、李明蔚

5月4日，香港艺人李明蔚因患癌症去世，享年31岁。李明蔚在2012年患上了一种罕见的癌症“鼻咽腺样囊性癌”。患癌后，李明蔚一直在积极治疗，但病情恶化，最终没能成功与病魔抗争，不幸离世。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

6、陈积荣

5月15日，前香港TVB艺人陈积荣因患肺癌病逝，终年38岁。陈积荣已经抗癌多年，为此他甚至花光了自己所有的积蓄，很多网友也是佩服陈积荣的积极和乐观精神，而且他真的很坚强。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

7、夏玉麟

7月7日，TVB“黄金绿叶”夏玉麟因患癌症去世，享年68岁。夏玉麟的近亲在得知他生病后却狠心抛弃他。去世或许是一种解脱，他终于可以不再忍受病痛的折磨。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

8、周洁

10月1日，著名舞蹈家、国家一级演员周洁因患癌症去世，享年59岁。周洁已与癌症斗争5年，整个人被病魔折磨得只剩皮包骨头，体重也只有60斤。在弥留之际，她回到了故乡上海，叶落归根。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

9、石天

10月底，72岁的香港影坛大佬老戏骨石天因病去世。在演艺界有很高的地位，他是因为患上胃癌离世的。石天多年前患癌，去年又复发，9月因病重入院治疗。

2021年患癌症去世的10大明星，谁最让人惋惜？

10、涂们

12月12日，著名演员涂们因患癌症去世，享年61岁。涂们于11月上旬查出食道癌晚期，在北京做了两次治疗，但治疗效果并不明显，随后回到老家内蒙古呼伦贝尔。

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