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揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

(2022-01-07 11:12:17)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

娱乐圈有不少明星因为自己的私生活混乱而导致翻车，有的甚至只能告别娱乐圈。这也导致很多明星们的警惕心很高。但是最近还是有人惹上了麻烦，有人拍到演员黄渤与一名女子挽手出游，举止亲密，难道一向洁身自好的黄渤也要翻车吗？

揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

面对网上铺天盖地的质疑消息，黄渤无奈地发微博澄清，原来当天黄渤与同事们一起外出游玩，那个所谓与他举止亲密的女性就是黄渤的经纪人。

揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

虽然事情澄清了，但是黄渤的老婆小欧又重新进入大众的视野。黄渤对于自己的家人保护得很好，家庭生活更是低调，他不想让自己的妻子女儿过多地受关注，所以夫妻二人共同亮相的机会不多。大家所看到的两人的合照，要么是私人聚会的大合照，要么是网友们偷拍的路透照。

揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

黄渤的妻子小欧与黄渤可以说是患难夫妻，早年的黄渤可不是现在的百亿票房影帝，只是一个四处驻唱讨生活的小歌手。就是在自己最落魄的时间里他遇到了小欧。两人相恋多年，一起为了生活而打拼。

揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

后来黄渤开始进入演艺圈，逐渐地从一个小透明成为了一名优秀的演员，而在黄渤事业起飞之后，小欧却将重心放在了家庭之中。两人结婚14年，小欧先后为黄渤生下了两个女儿。

揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

从两人相识、相恋、结婚到如今，他们已经相濡以沫走过了20多年的时间了，感情依旧很好，虽然公开场合中二人不怎么秀恩爱，但是朋友之间聚会时，黄渤经常带着妻子一起参加。

揭秘黄渤与小欧的婚姻：结婚14年生下2个女儿，相濡以沫不离不弃

黄渤成名之后绯闻并不是很多，小欧陪伴着黄渤走过人生的低谷，见证着黄渤一路的成长，也是黄渤背后最大的支持者。两人的感情真的很让人羡慕。

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