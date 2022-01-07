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2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

(2022-01-07 09:09:16)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

2021年的娱乐圈，发生了很多大事。有的明星分手了，有的明星离婚了，有的明星因为丑行曝光，人设崩塌乃至身败名裂。但是，最让人痛心的是，有的明星不幸去世了，永远离开了他们热爱的事业、家人和粉丝。下面我们来回顾2021年不幸去世的十大内地明星，每一位都让人感觉十分惋惜。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

1、孙侨潞

1月1日，《巴啦巴啦小魔仙》中的美琪扮演者演员孙侨潞不幸离世，年仅 25 岁。孙侨潞的妈妈说，她因为在外应酬，饮酒过度导致心脏病而去世的。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

2、张少华

3月23日，著名演员张少华因病去世，享年75岁。张少华演过《大宅门》、《娘道》、《勇敢的心》等影视剧。这个爱戏如命的北京老太太，没有拍完她想拍的107部戏就走了。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

3、王文娟

8月6日，越剧表演艺术家、一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁。王文娟是越剧王派的创始人，塑造的“林黛玉”成为了不朽经典。她的离世，让人不禁感叹世间再无“林妹妹”，王文娟老师一路走好。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

4、于月仙

8月9日凌晨，《乡村爱情》中“谢大脚”扮演者于月仙在外出拍摄的时候，因为车速过快，导致发生了意外，而于月仙因为伤势太过严重，导致不幸去世，年仅50岁。于月仙去世后，为了方便祭奠，葬在了北京。每到重要的日子，老公张学松都会去墓地看望她。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

5、周洁

10月1日，演员、舞蹈家周洁因病在上海去世，享年59岁。周洁曾演过《宝莲灯》、《杨贵妃》、《隋唐演义》等影视剧。在电影《杨贵妃》中，擅长舞蹈的周洁表演的霓裳羽衣舞十分惊艳，被称为“最美杨贵妃”。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

6、杨在葆

2月13日，上海演员剧团著名表演艺术家杨在葆不幸离世，享年85岁。杨在葆曾出演《红日》、《江水滔滔》、《从奴隶到将军》、《血，总是热的》、《代理市长》、《原野》等电影，多次获得金鸡、百花奖。2019年11月23日，杨在葆获第32届中国电影金鸡奖“中国文联终身成就电影艺术家”荣誉。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

7、辛明

6月3日，著名表演艺术家、国家一级演员辛明因病去世，享年73岁。演员辛明给大家留下了很多的经典荧幕形象，在《一个和八个》、《老板哥和电妹子》、《逃出罪恶世界》等影片中表现都大放异彩，实实在在配得上一句“德艺双馨”的老艺术家称号。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

8、徐才根

7月22日，影视表演艺术家徐才根先生因车祸在上海龙华医院去世，享年89岁。近年来热播的《我的前半生》、《安家》等影视作品中都有他的身影。曾在电影《团圆》饰演陆善民，凭借此角色获得第28届金鸡奖最佳男配角。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

9、李志舆

12月5日，著名演员李志舆因病离世，享年85岁，在《苦恼人的笑》和《巴山夜雨》担任男主角，凭借《徐悲鸿》拿到金鹰奖最佳男主角奖。退圈后在上戏做表演老师，李冰冰和任泉都曾是他的学生。

2021年不幸去世的10大内地明星，谁最让人惋惜？

10、涂们

12月12日，著名演员涂们因患癌症去世，享年61岁。因为出演《成吉思汗》而进入娱乐圈，参演过《告别》、《闯关东》等，更是凭借《老兽》获得金马奖最佳男主的称号。


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