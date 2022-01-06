2021年的电视剧还是很火爆的，各种类型、题材的电视剧层出不穷。古装剧作为一个经久不衰的类型，收视热度还是相当不错的。下面我们就来盘点2021年最火爆的十部古装剧，你看过几部？

1、《山河令》

要说2021年现象级的古装剧非《山河令》莫属了，双男主大剧依旧很有市场。这部不仅热度高收视也很不错。剧中的两位男主角可以说是在沉寂多年之后凭借这部剧一夜爆红。看看龚俊如今的热度吧，山河令功不可没。

2、《御赐小仵作》

谁也不会想到在2021年一部没有大制作，大卡司阵容的小成本网剧会爆红。《御赐小仵作》虽然成本较低，但是胜在故事情节环环相扣，引人入胜，主角人设也十分讨喜。剧中全体成员专心搞事业，偶尔谈情说爱的模式让人耳目一新。

3、《赘婿》

《赘婿》这部古装剧在播放之初并不被观众们看好。但是播出之后却让人看得欲罢不能。整部剧对于原著的改动较大，但观众们并不反感。故事格局变小了，各色配角也格外讨喜，作为一部穿越恋爱剧这部剧还是很合格的。

4、《周生如故》

要是2021年最虐的古装剧一定是《周生如故》了。小南辰王与漼时宜的爱情故事可以说太虐了。不仅如此，剧中几位配角也充满了悲剧色彩。观众们可以说是一边被虐一边追剧。

5、《斛珠夫人》

《斛珠夫人》是杨幂主演的IP大剧，在播出时讨论度还是很高的。尤其是剧中的男二与女二组成的CP更加圈粉。虽然吐槽声很多，但并妨碍这部剧的火爆，杨幂的扛剧能力还是很不错的。

6、《长歌行》

迪丽热巴与吴磊主演的古装剧《长歌行》也小火了一把，从剧情到服化道都十分精致。剧中赵露思饰演的小白兔公主格外圈粉。刘宇宁演电视剧也挺带感的。

7、《风起洛阳》

2021年以唐朝为背景的古装剧还真是挺多的，风起洛阳也是其中一部。这部剧不仅是大咖云集，服化道十分走心。剧情也是一波三折扣人心弦。口碑自然是没得说。

8、《锦心似玉》

《锦心似玉》在播出时大家都认为这会是另外一部堪比《知否，知否，应是绿红瘦》的古装剧。可惜热度与口碑还是差了一些。但谭松韵与钟汉良组CP演绎宅斗剧，组合有些新奇，但看点也是很多的。

9、《有翡》

都说如今的电视剧市场中武侠剧不多见，而在今年就上线了一部不错的武侠剧，那就是赵丽颖与王一博主演的武侠剧《有翡》。这是赵丽颖产后复出的第一部古装剧，搭档流浪小生王一博，播出时博取了一大波的热度。

10、《千古玦尘》

作为周冬雨为数不多的古装电视剧，《千古玦尘》上线之后吐槽声不绝于耳。但抛开主角的造型不说，这部剧的剧情与特效都十分给力，要不然也不会在播出时有那么好的点击率。不知道以后周冬雨还会不会接着拍古装剧。