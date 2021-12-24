2021年其实对于网友来讲是十分不平凡的一年，因为在这一年里有太多的演艺圈艺人离开我们，其中不乏老戏骨，他们在生时曾为观众带来太多的精彩作品，如今撒手人寰，真的让人倍感悲痛，下面我们一起来回顾2021年不幸去世的十大男星，每一位都让人十分惋惜。

1、吴孟达

今年二月份的时候，70岁的吴孟达传出因肝癌离世的消息，作为喜剧达人，吴孟达一生给大家带来太多欢乐，相信没有人不认识他。他去世后，作为吴孟达的好友，周星驰也表示很意外，并表达了沉痛的哀思之情。

2、陈积荣

TVB前艺人陈积荣已经抗癌多年，为此他甚至花光了自己所有的积蓄，还曾尝试募捐，可是依旧在37岁的时候被病魔带走。即使如此，很多网友也是佩服陈积荣的积极和乐观精神，而且他真的很坚强。

3、廖启智

廖启智今年被查出患有胃癌，据说他从治疗到离世也就一个星期的时间，66岁的他传出病逝的消息后，也是震惊港圈，很多与其合作的艺人都发文表示惋惜。作为香港金像奖的最佳配角，廖启智一生也算是奉献给了演艺事业。

4、徐才根

作为上影厂的老演员，徐才根在今年七月份的时候，因骑车途中遇到车祸而去世，89岁的他身体硬朗，没想到一次意外就这样撒手人寰，着实让人难接受，他生前曾参演《安家》以及《我的前半生》，广受观众好评。

5、李志舆

著名演员李志舆在12月初因病离世，享年85岁，他主要活跃在上世纪八九十年代，曾因为演“徐悲鸿”而得到观众的认可。后来他退圈做了上戏的表演老师，李冰冰和任泉都曾是他的学生。

6、王钟

74岁的王钟是香港著名武打演员，他今年四月份因病离世，作为王钟的表兄弟，姜大卫听到消息后十分伤心。据说王钟生前参演了多部电影佳作，得到观众的一致赞赏，可是最终难敌病魔。

7、林聪

资深老戏骨林聪在75岁的年纪因为心脏病而永远离开了大家，由于并且发作得比较突然，所以他也鲜少有治疗的时间。有消息指出，在他病发前不久还在片场拍戏，看来世事真的很无常。

8、杨在葆

今年二月份，85岁的杨在葆因为胆囊炎发作而引发心脏衰竭，他的离开也是震惊圈内人，作为圈中有实力的老艺术家，杨在葆在电影界的名望很高，所以离开后有不少艺人纷纷发文悼念。

9、石天

石天在演艺界有很高的地位，今年72岁的他因为患上胃癌离世，早在上个月初的时候，媒体从其儿子的口中得知噩耗。不少圈中人都发文缅怀他，因为他除了是一位好演员，也是一位好的制作人，就这样离开真的很可惜。

10、陈松勇

12月17日，著名演员、影帝陈松勇因病去世，享年80岁。他曾在电影《方世玉》中饰演雷老虎，让观众印象深刻。特别是他的经典台词“以德服人”，乃至多年之后，这句台词仍被人们津津乐道。