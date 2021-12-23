又到2021年年底了，娱乐圈却还是那么热闹，一瓜接一瓜。有网友说今年是明星离婚元年，因为有好几对明星夫妻已经离婚了。不仅如此，还有多位明星饱受离婚传言困扰。下面我们来盘点一下2021年被离婚传闻困扰的八大女明星，你最同情哪位？

1、章子怡

让人意外的是汪峰和章子怡这对也被传疑似离婚了，男歌手黄安竟然还发文爆料汪峰章子怡离婚，他说是从香港资深娱记朱叔那里得到的消息，他还说难道这才是2021年的压轴大戏？

儿女双全的汪峰夫妇被传疑似离婚，会是真的吗？章子怡经纪人说消息是谣言。章子怡本人也在22日深夜发声辟谣，她说谣言是假的，峰哥该告谁告谁。章子怡怒斥离婚谣言，她的回应给人感觉很刚。

后来黄安发视频道歉，他说自己只是吃瓜群众，没想到会引来那么大的风波，他还向汪峰章子怡致歉，祝他们婚姻美满，白头偕老。

2、杨颖

杨颖和黄晓明是在2015年结婚的，但是近两年两人却基本不合体秀恩爱了。网上有不少报道称杨颖和黄晓明疑似离婚。杨颖在声明中称黄晓明为黄先生，这样的称呼给人感觉很生疏，很多网友都忍不住问黄晓明和杨颖怎么了？

3、陈妍希

冯绍峰和赵丽颖官宣离婚后，曾有网友喊话陈晓重新追回赵丽颖。可陈晓是有妇之夫呀！他在2015年娶了陈妍希为妻。陈晓和陈妍希这对也是多次被传疑似离婚，有人说陈晓眼里的光消失了，他看上去沧桑了很多。不过近日，陈妍希和老公陈晓晒全家福为儿子庆祝五岁生日，看来夫妇俩的感情还是挺好的。

4、刘涛

刘涛也是饱受离婚传言困扰的女星，刘涛的老公王珂甚至发文说他已经成了营销号固定的造谣对象，每年都会被传和刘涛离婚。看来刘涛和老公都饱受离婚传言困扰。刘涛有两个可爱的孩子，虽然老公生意失败，但她却不离不弃。刘涛也因此成为很多网友眼中的好女人。

5、林心如

林心如和霍建华之间的感情是从友情升华为爱情的，但霍建华在婚礼上疑似全程黑脸的事情曾引发热议。婚后霍建华和林心如也曾几次被传疑似婚变了。不过虽然很少公开秀恩爱，霍建华夫妇却时不时会一起去参加朋友聚会。

6、苟芸慧

郭富城的前绯闻女友苟芸慧也被曝疑似离婚了。苟芸慧在2018年嫁给了陆汉洋。据报道，陆汉洋是一位富三代。网上有报道称苟芸慧和陆汉洋感情变淡跟生育矛盾有关，女方想要生孩子，而男方却对孩子提不起兴趣。

7、谢娜

谢娜在今年生了二胎，她和张杰迎来了第三个女儿。但是近几年网上也有不少关于谢娜和张杰疑似离婚的报道。不过虽然谣言不断，但是张杰和谢娜这对还是继续过着自己的日子，时不时秀秀恩爱。

8、小s

大s和汪小菲这对曾经的恩爱夫妻还是离婚了，两个孩子暂时跟大s生活。大s的妹妹小s倒是婚后多次被曝疑似离婚，老公在夜店跟年轻美女举止亲昵，小s疑似被家暴等事情曾引发热议。小s婚后生有三个女儿，网上曾有报道称小s的夫家对此是不满的，希望她能给许家添丁。