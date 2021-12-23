对于很多人来说，生离死别都是难以面对的事情。明星的离世往往让家人和粉丝感到痛心。世事无常，在即将过去的2021年里，我们憾别了多位老戏骨，老艺术家，青年艺人。有的明星是遭遇意外离世的，有的是因病去世的，还有的甚至是自杀身亡的。下面我们来回顾一下2021年不幸去世的十大女星，你觉得哪位最让人惋惜？

1、孙侨潞

《巴啦啦小魔仙》这部电视剧给很多观众留下了深刻印象，但这部剧中美琪的扮演者孙侨潞却是英年早逝。孙侨潞的妈妈在今年1月2日公开了爱女离世的消息。孙侨潞在1月1日凌晨因心梗意外离世，享年25岁。爱女的离世让孙侨潞的妈妈饱受打击，据报道，她的记忆力急速下降，强行记住女儿。

2、李明蔚

女歌手李明蔚是在今年5月份去世的，享年31岁。李明蔚在2012年被查出患上罕见的腺样囊性癌，这个病是恶性度最高的癌症之一。李明蔚生前勇敢抗癌，可惜抗癌9年却还是不敌病魔。马浚伟曾在李明蔚生前给予了她很多的帮助和鼓励，也是马浚伟代李明蔚的家人公布李明蔚辞世的消息的。

3、于月仙

于月仙的离开让人感到很突然，她在2021年8月9日凌晨遭遇车祸不幸去世，享年50岁。于月仙和老公张学松结婚多年却没生有孩子。很多网友都说于月仙的离世让人痛心，再也没有“谢大脚”了。小沈阳、辛芷蕾等明星都曾发文悼念于月仙。

4、洪绮阳

洪绮阳是一位资深女演员，虽然她演的多是配角，但她在圈内的口碑挺好的。洪绮阳演过《转屋下》、《翻滚吧！阿信》等影视剧。洪绮阳是在今年十月份去世的，享年51岁。洪绮阳生前独居，身体也不太好，她是被发现在家中去世的。

5、周洁

舞蹈家周洁去世的事情上过热搜，周洁演过《宝莲灯》、《杨贵妃》、《隋唐演义》等影视剧。今年10月3日的时候，导演胡雪桦在社交平台上曝光了周洁去世的消息，他说从此天堂有最美的舞蹈。周洁的生命定格在了59岁，刘晓庆、曹可凡都发文悼念周洁。

6、沈雁

沈雁是《踏浪》这首歌的原唱，她曾被称为玉女歌手。今年2月份的时候，媒体报道了沈雁去世的事情，沈雁在淡出演艺圈后到国外生活，结婚生子，没想到她低调离开了，享年60岁。希望她一路走好！

7、赵美宝

赵美宝也是在三月份因病去世的，享年74岁。赵美宝和吴孟达是老搭档，赵美宝是在吴孟达葬礼那天去世的。赵美宝演过《床上的故事》、《雌雄错》等影片。刘锡贤等人曾发文悼念赵美宝。

8、张少华

老戏骨张少华是在今年三月份因病去世的，享年75岁。张少华演过《大宅门》、《娘道》、《勇敢的心》等影视剧。得知张少华去世的消息后，贾玲、杨洋、杨志刚、陈数等多位明星都发文悼念她。

9、李香琴

老戏骨李香琴是在今年一月份去世的，享年88岁。李香琴在娱乐圈中的辈分高，人缘也好。周润发、马景涛等人都是李香琴的干儿子，钟楚红等多位女星则是她的干女儿。成龙、汪明荃等多位明星都参加了李香琴的追悼会，给她送行。

10、王文娟

8月6日，越剧表演艺术家、一代越剧宗师王文娟去世，享年95岁。王文娟是越剧王派的创始人，塑造的“林黛玉”成为了不朽经典。她的离世，让人不禁感叹世间再无“林妹妹”，王文娟老师一路走好。