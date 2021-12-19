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盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

(2021-12-19 10:45:42)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

2021年，国内的电视剧市场依旧竞争激烈，有高口碑作品，也有让人失望的作品。不少电视剧完全有爆火的潜质，但是在播出之后要么收视率低迷，要么口碑崩盘，所以很意外地哑火了。这样的电视剧都有哪些呢？一起来盘点一下吧。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

1、《北辙南辕》

《北辙南辕》可是冯小刚时隔二十多年再次导演的电视剧，更是集结了王珞丹、金晨等一大票当红明星。就连刘晓庆、宋丹丹这样的老戏骨也来加入支持。这样大的卡司阵容却没打造出一部好剧，剧情浮夸不接地气，口碑自然不高。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

2、《上阳赋》

《上阳赋》可是国际影后章子怡主演的第一部电视剧，制作上更是投入了大成本。结果播出之后被网友吐槽主演们强行装嫩，故事老套、太过玛丽苏等等。章子怡的第一部电视剧就这么扑了。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

3、《突围》

《突围》作为一部主旋律电视剧，更是打着人民的名义第二部的旗号，集结了靳东、闫妮这样的收视福将，观众们期待着这部剧会很好看，但是因为演员AI换脸不算太成功，剧情衔接有问题等原因，这部剧口碑也被拉得很低。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

4、《理想之城》

孙俪一直被称为收视率女王，她主演的电视剧一般来说收视率都不错。但是今年她主演的《理想之城》口碑还不错，但是热度与收视率却很低。孙俪在驾驭职场剧方面还需要加油。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

5、《八角亭迷雾》

这几年爆冷门出圈的悬疑剧还真是不少，本来以为《八角亭迷雾》也能顺利出圈。毕竟段奕宏、郝蕾、祖峰等演员一出现就让这部剧的逼格升高了许多。但是整部剧败在了剧情之上，严重注水的剧情让观众们果断弃剧，口碑、热度自然就很低。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

6、《云南虫谷》

潘粤明主演的《鬼吹灯》系列前两部《怒晴湘西》与《龙岭迷窟》口碑与热度都不错。但是《云南虫谷》却让大家有些失望了，剧情注水、魔改太严重、潘粤明身材管理不到位等原因都让大家对这部剧感到挺失望的。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

7、《大宋宫词》

冲着李少红曾经的《大明宫词》，不少人去看了《大宋宫词》，结果是大失所望。一部中年玛丽苏神剧让人实在是看不下去。观众们也在恳求刘涛别再勉强自己去演少女角色了。

盘点2021年意外“哑火”的八部电视剧，你看过几部？

8、《暗恋橘生淮南》

作为“振华三部曲之一”的《暗恋橘生淮南》今年上线播出。前两部《最好的我们》，《你好，旧时光》口碑很不错，播出时热度也很高。但是没想到胡冰卿与张一博出演的这部《暗恋橘生淮南》口碑却不高，两人CP感并不强，剧情也改动很大，原著粉们很难接受。


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