80岁影帝陈松勇因病去世！演雷老虎出名，无儿无女200万遗产留保姆(2021-12-17 20:31:00)
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2021年是悲伤的一年，不少明星去世了，今天又有一位老戏骨离世。据媒体报道，著名演员、影帝陈松勇今天下午病逝于桃园长庚医院，享年80岁。
提到陈松勇，很多年轻观众，很多人可能并不是非常熟悉。他曾在电影《方世玉》中饰演雷老虎，通过精湛的演技和自带喜感的腔调获得许多人的喜爱。特别是他的经典台词“以德服人”，乃至多年之后，这句台词仍被人们津津乐道。
同时，陈松勇还出演了《悲情城市》、《监狱风云2》、《五湖四海》等多部电影。1989年，他因为出演侯孝贤执导的《悲情城市》获得26届金马奖最佳男主角奖。
陈松勇在2000年后退出演艺圈，之后身体就每况愈下。
陈松勇一生未婚，无儿无女，没有家人也没有亲戚，晚年疾病缠身，身体更是一天不如一天。衣食起居全都由印尼籍的保姆Yule照顾着，他说女佣对自己就像对待自己的亲生父亲一样好。而陈松勇更是早早立下了遗嘱，在自己死后，自己会留200万给自己的女佣。
陈松勇在一个多月前身体就有状况，紧急住院治疗。医生评估洗肾仍可维持生命，但据其好友表示，陈松勇决定让自己好好的走，临走前神智还是很清楚。
陈松勇曾经说过，自己并不奢望活多久，超过80岁就很幸福了。如今，他正好是80岁，已经达成了自己的愿望。希望他一路走好！