2021年进入年尾了，在即将过去的这一年里，娱乐圈发生了不少大大小小的事情，有喜事也有充满负能量的事情。三胎政策出台后，不少家庭都迎来了新成员。2021年有多个明星家庭也迎来了新成员。下面我们来盘点2021年生二胎的8大女星，看看谁最幸福？

1、杨怡

12月15日，杨茜尧（杨怡）生下二胎儿子，一子一女凑成“好”字，她向媒体报平安：“多谢大家关心，感谢各位。”杨茜尧与罗子溢（罗仲谦）于2016年结婚，去年4月22日女儿珍珠降生。恭喜恭喜，儿女双全，成功升级为四口之家。

2、李小萌

李小萌生二胎的事情上过热搜。12月9日的时候，王雷和李小萌官宣了二胎得子的喜讯。36岁的李小萌二胎坚持顺产，她真的很勇敢。李小萌的大儿子是在2017年出生的，王雷夫妇曾表示二胎想生个女儿，不过二胎却是再得一子。但王雷一家四口真得很幸福。

3、奚梦瑶

奚梦瑶结婚生子的速度挺快的，如今32岁的她已经是两个孩子的妈了。奚梦瑶在今年11月生了二胎，得了一位小公主，凑成好字。婆婆梁安琪曾表示希望奚梦瑶多生几个。奚梦瑶嫁了富二代，又女儿双全，她真的挺幸福的。

4、陈意涵

80后女星陈意涵嫁给了导演许富翔。陈意涵也是在11月生二胎的，她二胎生了一个女儿，母女平安。陈意涵头胎生的是儿子，她的儿子小初才2岁多。39岁的陈意涵三年生俩，凑成了好字。陈意涵是运动达人，虽然已经是两个孩子的妈了，但她的身材并没有走样。

5、麦迪娜

今年10月份的时候，麦迪娜曾分享她生二胎的视频。麦迪娜在今年520这个特殊的日子对外宣布了喜怀二胎的消息。麦迪娜二胎生了一个女儿，她和老公姜潮夫妻恩爱，儿女双全，真的是让人羡慕呢。

6、张梓琳

张梓琳身材好，气质也好。张梓琳在2013年结婚，2016年生下大女儿。2021年1月1日，张梓琳官宣了怀二胎的事情，后来她在6月1日晒照分享了二胎产女的喜讯。张梓琳的老公是一位圈外人。

7、谢娜

谢娜在2021年第一天官宣了怀二胎的事情。谢娜第一胎生了一对可爱的双胞胎女儿。谢娜二胎生的还是女儿，谢娜40岁生二胎挺不容易的，毕竟高龄产妇挺辛苦的。如今张杰夫妇有三个可爱的女儿，真是一个热闹的家庭。

8、江芷妮

70后女演员江芷妮演过一些TVB剧集，她和古天乐的前女友黄纪莹是好友。江芷妮头胎生了一个儿子，今年二胎生了一个女儿，凑成好字。江芷妮曾带儿子跟黄纪莹等友人聚会，黄纪莹曾抱着她的儿子一起合照，曾有人以为这个孩子是黄纪莹的。