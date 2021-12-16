十年修得同船渡，百年修得共枕眠。很多人都觉得成为夫妻是一种难得的缘分，但是如今的离婚率挺高的。或许是因为聚少离多吧，再或者又是因为面临的诱惑多吧，近些年离婚的明星夫妻真的不少，特别是2021年被称为“离婚元年”，有多对明星夫妻先后离婚。下面我们来盘点2021年官宣离婚的十大明星夫妻，看看哪对最让人惋惜？

1、王力宏和李靓蕾

王力宏和李靓蕾先是爆出离婚，然后王力宏发文表示他和李靓蕾对未来的生活方式有不一样的想法和规划，所以决定分开生活，虽然他们已经提交了离婚申请，但永远都是一家人。王力宏和李靓蕾结婚8年生有三个孩子，最小的孩子才三岁。

2、汪小菲和大S

从闪婚到被传离婚，再到官宣离婚，大s和汪小菲这对终究还是离了，十年婚姻画上句号。大S表示跟汪小菲离婚后仍是朋友，她还大方祝福前夫。汪小菲离婚后则把重点放在了事业上，他的几家新店先后开业，但他表示很思念女儿。大S和汪小菲还生有一个儿子，孩子由两人共同抚养。

3、王岳伦和李湘

李湘和王岳伦曾被吐槽是女强男弱，他们也还是离了。 在被拍到跟美女一起回酒店后，王岳伦在11月30日凌晨发文官宣了和李湘离婚的事情。王岳伦说和李湘因长期性格不合已于7月份和平分手，但12年的婚姻让他终身难忘，和李湘未来还是朋友。

4、冯绍峰和赵丽颖

赵丽颖和冯绍峰离婚的事情上过热搜，当初他们官宣婚讯的时候也上过热搜。赵丽颖和冯绍峰的儿子是在2019年出生的。想到没等到冯绍峰和赵丽颖补办婚礼，倒是等来了他们官宣离婚。赵丽颖和冯绍峰的婚姻才维持了3年。赵丽颖和冯绍峰是和平离婚的，他们曾表示离婚后会共同抚养孩子。

5、陈思诚和佟丽娅

80后女星佟丽娅也在今年恢复单身。佟丽娅和陈思诚是因戏结缘的，他们生有一个儿子。520是很多情侣秀恩爱的日子，但是佟丽娅和陈思诚却在今年520当天官宣离婚，陈思诚发文说2011-2020故事告一段落，换种身份守护。而佟丽娅则发文说：“人间值得，未来可期，谢谢你”。

6、宁恒宇和周安琴

宁恒宇和华晨宇是同届快男，他在2020年跟小4岁的周安琴结婚，同年宁恒宇升级当爸。但今年9月4日，周安琴却官宣了和宁恒宇离婚的事情，她说不是吵架，是真的离了。宁恒宇和周安琴的婚姻才维持了约一年半左右。

7、 李诞和黑尾酱

李诞和黑尾酱这对曾获赞是男才女貌，但是他们也还是分开了。今年8月的时候，李诞的朋友圈被曝光，他在朋友圈发文说已经离婚了。李诞和黑尾酱的婚姻只维持了约两年半时间。

8、焦恩俊和林千钰

焦恩俊是很多人眼中的古装男神，但帅气的焦恩俊却可以说是情路坎坷。焦恩俊和第一位妻子生有两个女儿。后来焦恩俊二婚娶了林千钰。今年 4月的时候，林千钰官宣了和焦恩俊离婚的事情。焦恩俊发文说祝林千钰幸福、平安、快乐。

9、欧弟和郑云灿

欧弟主持过《天天向上》，他娶小8岁美女郑云灿的时候，曾在国外举办了一场隆重的婚礼。欧弟和郑云灿婚后生有两个女儿，但今年8月的时候，欧弟官宣了和郑云灿离婚的事情，欧弟和郑云灿的6年婚姻宣告结束。

10、左小青和富豪

左小青离婚的事情也上过热搜，44岁的左小青和64岁的富豪老公离婚了。左小青是在2月的时候发文官宣离婚的。左小青和前夫生有一个女儿。左小青说结婚、离婚或者不婚都是选择题，自己选择自己想要的快乐人生就好了。



