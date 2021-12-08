12月快到中旬了，2021年也临近尾声了，但追剧的脚步可不能停。都市情感剧拍得好的话是比较容易引发观众共鸣，让观众产生代入感的。近些年有不少聚焦女性群体的都市剧吗，比如《三十而已》，但精品却不多。都市情感剧《爱很美味》讲述了三位姑娘在大城市打拼的故事，很多网友觉得这部剧真实又好笑。下面来盘点一下《爱很美味》中的八大美女，你最喜欢哪位呢？

1、李纯

85后美女李纯在《爱很美味》中饰演女主角刘净。剧中刘净是对爱情挑剔的美食博主，但她却是父母眼中的大龄剩女。刘净不太擅长表达自己，她甚至给人感觉有点闷骚，不过很多女性网友却觉得在她身上看到了自己的影子。李纯曾因演坏女人而被网友骂，这次她终于不演坏女人了。其实李纯的颜值挺高的。

2、张含韵

张含韵和郭麒麟传过绯闻。戏外张含韵已经年过三十了，但她还未婚呢。张含韵被称为是初代超女，但她却从歌手转型当演员了。张含韵在《爱很美味》中饰演方欣。剧中方欣是一位相貌出众的美女，没想到却遭遇老公出轨。情场失意后，方欣重返职场。

3、王菊

跟张含韵一样，王菊也是通过参加选秀进入演艺圈的。王菊参演过《北京女子图鉴之助理女王》等影片，她这次在《爱很美味》中饰演夏梦。剧中夏梦是一位好强的女强人。剧中夏梦的感情戏引发热议，她和相恋多年的男友已经健身教练之间的感情纠葛让人感觉她有点渣。看剧后感觉王菊的演技进步了。

4、何雨虹

95后美女何雨虹毕业于中央戏剧学院，她曾在年代剧《最美的青春》中饰演覃雪梅。何雨虹曾在肖燕版《小娘惹》中饰演黄玉珠，她在《爱很美味》中饰演贾文怡。剧中贾文怡是一位明星。有观众觉得《爱很美味》这部剧虽然剧名有的土，但却疑似借贾文怡剧组合照事件等情节讽刺影视行业的乱象。

5、张柏嘉

张柏嘉也是一位90后美女，她毕业于上海戏剧学院，2012年开始进入演艺圈。张柏嘉曾在《结爱千岁大人的初恋》中饰演高冷干练的涂山千花。张柏嘉还演过《摩天大楼》、《精英律师》等影视剧，她在《爱很美味》中饰演张悦。

6、孔雁

85后美女孔雁毕业于中央戏剧学院，她曾在悬疑剧《摩天大楼》中饰演吴明月，此外她还参演过《动物管理局》、《秘密访客》等影视剧。孔雁在《爱很美味》中饰演徐导。作为一部聚焦女性职场、感情、人际关系的戏，《爱很美味》中的女性角色各有特点。

7、赵婧祎

一些网友觉得《爱很美味》这部剧的演员阵容挺有意思的，有科班演员、也有歌手和女团成员，女主角之前在别的剧中的人设还不讨喜，但是这部没有流量演员的电视剧却得到了很多观众的追捧。《爱很美味》中也有新人演员。学霸美女赵婧祎在《爱很美味》中饰演邓佳。赵婧祎长相清纯。

8、倪虹洁

倪虹洁在《武林外传》中演的祝无双给很多观众留下了深刻印象，近些年倪虹洁演了《星辰大海》、《摩天大楼》等影视剧，但她的热度和资源不如姚晨和闫妮，感觉挺可惜的。倪虹洁在《爱很美味》中饰演张总。