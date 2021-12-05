随着剧集《爱很美味》的热播，李纯再次走进观众的视线，该剧除了李纯之外，王菊和张含韵的加盟也让剧集增色不少。

有追剧的网友将这部《爱很美味》比作现实版的《三十而已》，不得不承认，两部剧确实有异曲同工之妙，不过在剧情方面没有可比性，因为演员用实力将观众带入了一个新故事。

近日，忙着为新剧做宣传的李纯也是经常在社交网站露面，与网友分享拍摄日常的同时，李纯也会亲自追剧，从而接受观众更多的意见。由于最近播出的几集中，李纯与剧中的男演员有不少吻戏，所以她在观看的过程中也是感到不好意思。

此外，她还喊话千万不要让自己的妈妈看到，否则真的是社死现场。为此，她的这句话也是一度冲上热搜榜，由此看来，该剧的热度真让人大感意外，不过片方看到剧集的播出效果良好，想来也十分开心。

出身在工人家庭的李纯自小就学习舞蹈，她在十岁的时候就被父母送到北京学跳舞，自此成为北漂的一员。因为芭蕾舞练习过多，她的脚受过很多伤，虽然父母心疼，但是他们却希望女儿坚持下去。

原以为跳舞这条路李纯会一直走下去，可是后来她却考上了北京电影学院，作为班里年纪最大的女孩，其实李纯心里多少有些自卑，因为她生怕自己不够优秀。

后来母校校庆，张艺谋机缘巧合下看到了李纯的演出，便提议她去试镜自己的电影《金陵十三钗》，获得出演秦淮女的机会。后来，她又在张艺谋电影《归来》里饰演舞蹈演员崔美芳。

直到参演《花千骨》，饰演高冷傲娇的蓬莱岛富二代霓漫天，她才凭借剧中的反派角色引起关注，后续的好资源也是陆续有来。不过有关注李纯的网友一定知道，她在剧中鲜少有担正主角的机会，反而是以配角的身份亮相幕前。

李纯还曾参演刘亦菲和杨洋主演的电影《三生三世十里桃花》，在片中饰演了心机颇深的素锦，让观众印象深刻。

在《如懿传》中，李纯饰演的卫嬿婉凭借其戏剧化的故事线、狠辣的手段，以及精湛的演技引发了网友热议。

长期以来，李纯对反派角色可以说拿捏得恰到好处，有些人甚至认为她天生就是演“坏女人”的材料。李纯受访时坦言有段时间都不敢看微博的留言，并且很担心演过太多反派被定型。

李纯在《庆余年》一甩心机狠毒形象，饰演身世悲惨、命运坎坷的北齐暗探司理理。她还是艳绝天下的醉仙居头牌，眉眼皆是情。

如今在《爱很美味》中，李纯华丽转身成为一位正派角色，网友们显然有些不习惯，但是不得不承认，她的演技还是让人认可的。

戏外的李纯鲜少曝光自己的私生活，就连绯闻也是少有，所以观众都十分好奇她的感情问题。如今33岁的李纯，还没有公开恋情，应该还是单身，希望她早日找到知心爱人，过上幸福的婚姻生活，这样她妈妈应该会更加开心吧。