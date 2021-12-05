多位知名导演在娱乐圈中有着举足轻重的地位，很多明星都希望能跟大导演合作，因为大导演的作品往往备受关注，也往往质量更好。一些导演虽然其貌不扬，但他们的感情生活同样很有话题度。下面来为大家盘点婚姻生活很幸福的八大导演，你最羡慕谁？

1、陈凯歌

近日，陈凯歌和陈红被拍到同框照，陈凯歌拄着拐杖，而陈红亲昵地挽着老公的胳膊。虽然相差16岁，但陈凯歌夫妇婚后一直很恩爱。陈凯歌和陈红结婚二十多年了，他们生有两个儿子，其中小儿子陈飞宇也进娱乐圈发展了。

2、张艺谋

张艺谋和巩俐交往过，他一手捧红了章子怡、周冬雨等女星。张艺谋获得过金鸡奖最佳导演奖等奖项，他被称为第五代导演的代表人物之一。张艺谋二婚娶了小娇妻陈婷，他比陈婷大31岁。张艺谋和陈婷生有两个儿子，一个女儿。如今71岁的张艺谋婚姻幸福。

3、姜文

姜文执导过《让子弹飞》、《太阳照常升起》等影视剧。姜文离过婚，他的前妻是一位外籍美女。姜文二婚娶了美女演员周韵，周韵比姜文小15岁，她和姜文生有两个儿子。周韵和继女相处融洽。

4、管虎

管虎执导过《八佰》、《金刚川》等影视剧，他获得过飞天奖优秀导演奖等奖项。管虎和女星马伊琍交往过，后来他娶了女演员梁静。而据报道，马伊琍和梁静曾是闺蜜。管虎夫妇生有一儿一女。2015年的时候，管虎夫妇曾补办一场隆重的婚礼，当时黄渤担任婚礼的主持人。

5、贾樟柯

贾樟柯执导过《山河故人》、《三峡好人》等影片，他也获得过最佳导演奖等奖项。贾樟柯的老婆是女演员赵涛。赵涛参演过贾樟柯的不少影片。网上有报道称贾樟柯是二婚娶的赵涛，他比赵涛大7岁。

6、冯小刚

冯小刚执导过《甲方乙方》、《集结号》等优秀的影片，他获得过华表奖优秀导演奖、百花奖优秀导演奖等奖项。冯小刚的老婆是女星徐帆。冯小刚和前妻生有一个女儿。冯小刚曾自曝是“妻管严”，家里的事都由徐帆做主。

7、徐峥

徐峥执导过《我和我的家乡》、《港囧》等影片。徐峥和女星陶虹生有一个女儿，徐峥婚后传过绯闻，但是他和陶虹的感情似乎没有受到影响。徐峥夫妇结婚18年了，徐峥曾在朋友圈发文示爱陶虹，他说陶虹是大家的，自己才是陶虹的私有财产。

8、陆川

陆川执导过《黑洞》、《可可西里》等影视剧，他获得过金鸡奖最佳导演奖、华表奖优秀导演奖等奖项。陆川和女星秦岚交往过，但后来他娶了央视的美女主持人胡蝶，胡蝶和陆川可以说是郎才女貌，他们生有一儿一女。