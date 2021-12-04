近日，陈亚男单方面宣布与朱小伟解除婚约，这在大家的意料之中，但是却没想到有这么快。从一位寂寂无名的小护士，到大衣哥儿媳，再到拥有百万粉丝的大网红，陈亚男只用了不到几个月的时间。结婚一年多以来，陈亚男带来了无数的热议话题，她到底经历了什么？

从一开始，两人的婚姻就不被看好。大衣哥的儿子朱小伟看上去身材臃肿，形象憨厚，文化程度不高，陈亚男比朱小伟大2岁，长相出众，出生于商人之家，无论是学识还是能力，都比朱小伟强。那她为什么要嫁给朱小伟呢？当时很多网友纷纷猜测陈亚男是因为大衣哥家的财产，或者看上了大衣哥的名气，才选择和朱小伟结婚，并预言两人今后肯定会离婚。

去年国庆节，大衣哥为朱小伟和陈亚男举行了一场盛大的婚礼，这场婚礼的盛况绝不亚于明星的婚礼，引来了不少网友们的关注。据说，当时大衣哥送给他们一辆60万的奔驰，两块价值近20万的金砖，还在老家修建了一套田野别墅，在城里购买了一套200万的婚房，以及现金20万。

有了大衣哥儿媳妇的身份后，陈亚男迅速走红网络，然后开启了直播带货。陈亚男吸粉能力绝不比明星低，开始首次直播的时候，直播间的人数更是直接飙到了47万，第一次直播就有这样的成绩，想必陈亚男怎么都没想到。如今她在某直播平台拥有432万粉丝。

陈亚男和朱小伟结婚后，两人经常在网上秀恩爱，一起直播带货。早前郑州暴雨夫妻俩还共同前往灾区捐献物资，引得网友纷纷称赞。

在今年10月5日晚上，陈亚男在自己的直播间便回应了网友们有关他们夫妻俩婚姻状况的质疑声，陈亚男表示自己已经和老公朱小伟暂时分开，承认了两人感情出现裂痕的传闻。

陈亚男在直播间表示自己与朱小伟分居的原因是两人结婚后一直是自己在赚钱养家，老公朱小伟整日无所事事，只知道与朋友们吃饭喝酒，没有一点谋生的手艺，面对自己的劝解也丝毫不当回事儿，久而久之夫妻之间的矛盾开始激化。

陈亚男还告诉网友们这次与朱小伟分居更是由公公朱之文亲自接走的，为的就是送朱小伟去学一技之长。看来这次夫妻俩之间的矛盾已经达到不可调和的地步了，甚至还惊动了双方家长。

当时网上还盛传，陈亚男要与朱小伟离婚，还向大衣哥索取550万分手费。陈亚男没少被网友骂。一些网友甚至吐槽她是女版陈世美，走红后就过河拆桥，嫌弃朱小伟。

在事情不断发酵后，11月6日，陈亚男发声道歉了，直呼对不起公婆，她也坦言公公朱之文对她的直播事业是有帮助的。

陈亚男还说公婆对她很好，从没对她说过一句重话。但她没有把家务事处理好，虽然大朱小伟3岁，却忽视了朱小伟。陈亚男道歉了，网友们怎么看呢？一些网友觉得她是迫于压力发声道歉的，之前直播被人举报被迫停播。婚姻问题已经影响了她直播挣钱了。

不久前，陈亚男和她的父母去了朱家，可能是想缓和一下两家的关系。但是当时没见到大衣哥和他的家人，转了一圈就离开了，让陈亚男和她的父母非常尴尬和没面子。可见，大衣哥一家对陈亚男非常失望，不想搭理她。

随着事件的发酵，陈亚男在网上发文，坚信自己只是不想啃老，体现价值，认为朱小伟和大衣哥在这一年多的时间里对她非常照顾。希望大衣哥出面澄清，证明她是清白的。甚至还用了充满威胁意味的词句。

而大家看来，过完了河，拆完了桥。自己身败名裂后，再讨巧卖乖，希望得到原谅。网友觉得她这是在“逼宫”。

随后，大衣哥的助理在平台发文，七问陈亚男，愤怒地表达自己的不满。指责陈亚男长期不回家，不关心公婆。结婚才2个月就想变卖婚房，还有让朱小伟偷房产证和存折的行为。甚至还与父母合开公司，却不告知大衣哥。

昨晚6点多，陈亚男在社交平台发布了一篇文章，讲述了自己的经历和想法。她终于单方面官宣了要与老公朱小伟解除婚约的消息，让网友有些意外。

这一次，陈亚男爆料自己曾被绑架。表示自己车子被装了定位，还被人跟踪，甚至被歹徒持刀相逼，嘴里也塞进了袜子，差一点就被挟持带走。

在声明中，陈亚男做出了最终决定，同意与朱小伟解除婚约，并将自愿退还朱家给予的所有财物，包括房子、车辆、彩礼、首饰等。可见，陈亚男对这些彩礼是不在乎的。

她坦言，自己会把朱小伟当成弟弟一样看待。陈亚男说他天真善良，温顺老实，不惹是生非，解除婚约后，还会有姐姐对弟弟一般的牵挂与不舍之情。可见，对于自己曾经的老公，她还是有感情的。

细心的网友发现，在陈亚男的社交账号下，已经看不到任何关于朱家的视频，全部都是她的个人视频。由此可见，她这一次是下定了决心，要与朱家脱离关系。

虽然陈亚男单方面宣布解除婚约，言语中透露出对大衣哥的失望，还有对现实的无奈，有网友对她表示同情，更有网友认为她这是在卖惨，一直都是在骗婚，在领证之前解除婚约，是她计划好的。

所谓人红是非多，不管怎样，陈亚男红了，她是一个事业心很强的女生，不可能只满足于“大衣哥儿媳”这个位置。相信她离开大衣哥一家后，一定会在直播带货方面开辟出一条崭新的道路。