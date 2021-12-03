娱乐圈有不少女明星可以说是能hold得住各种造型，每每出现都令人惊艳。甚至不少女明星能够轻松驾驭异域风情的造型，整个人看上去美极了。那么有哪些女明星的异域风情造型特别美艳动人呢？一起来盘点一下吧。

1、杨超越

最近，杨超越晒出了一组异域风情的照片，照片中的她身穿蓝色的少数民族服饰，带着蓝色的发饰，整个人看上去灵气十足，再加上摄影师各种光影的加持，超越妹妹真的是美出了新高度。

2、刘诗诗

刘诗诗在《风中奇缘》中也有异域风情的装扮。同样是蓝色的纱裙以及蓝色的配饰，刘诗诗的异域装扮更显得柔情很多。

3、彭小苒

彭小苒在《东宫》中所饰演的西洲公主一出场便是一身红色的异域装。大漠风光加上一身红衣，还有彭小苒明艳动人的妆容，简直如同一幅画，不得不说东宫的导演将彭小苒最美的一面拍了出来。

4、唐嫣

唐嫣在《仙剑三》中所饰演的紫萱可是不少人心中的白月光，剧中紫萱年轻时一身苗疆的装扮，留着齐刘海，浑身上下散发着灵气。这应该是唐嫣最迷人的古装造型之一了。

5、杨幂

杨幂的新剧《斛珠夫人》正在热播，剧中的杨幂便有一组异域风情的造型，尤其是长长的额饰加上戴在脸上的面纱，使得杨幂整个人有一种清冷的气质。

6、迪丽热巴

迪丽热巴本身就是新疆人，颜值便带着美艳的异域风情，再加上一身异域风情的服装，真真是将迪丽热巴最美的一面展现了出来。

7、陈都灵

《鸿鸣传》中的陈都灵可以说是惊艳出场，一向清纯可人的她穿上异域风情的舞衣，脸带面纱竟然可以如此美艳迷人，而且十分灵动。这部戏的造型师对于陈都灵真的是十分偏爱。

8、赵丽颖

赵丽颖在《蜀山战纪》中有过多套异域风情的造型，其实每一套都很美，而且难得的是当时给人很清纯感觉的赵丽颖竟然能够hold得住各种大浓妆，颜值高就是任性。