近日相信不少人还在热议王岳伦与李湘的离婚事件。两人发布的离婚官宣内容让人意味深长。王岳伦在发布声明的最后加了一句祝福李湘与意中人白头偕老。暗戳戳地指责李湘出轨。而李湘则晒出一盘绿到发黑的青菜，联想到之前王岳伦与美女逛夜店的照片，李湘的意思不言而喻。

就在这对离婚夫妻的事情还没有尘埃落定时，网上竟然曝出沙溢出轨了。有人在网上晒出一段群聊的截图，说沙溢出轨芒果台的一位员工，胡可甚至去芒果台大闹了一通。王岳伦与李湘离婚的事情被曝出其实是为了给沙溢出轨的事情挡枪。

很快，沙溢出轨事件便上了热搜。要知道沙溢与胡可可是圈内的模范夫妻，结婚10年来，两人经常公开秀恩爱，甚至夫妻二人会联合上综艺捞金，感情看起来十分地好。要说沙溢出轨，还真是有点难以置信。有网友调侃，赶紧去下载《武林外传》。

沙溢出轨消息曝出的时间恰逢胡可的生日，胡可便第一个下场辟谣了，她晒出了全家人为自己庆生的照片，还配文说自己的生日愿望是家里的三位沙先生能瘦下来。从照片上看，沙溢以及两个儿子身材的确是圆润了不少。

而沙溢这边也没闲着，沙溢工作室也第一时间发布声明，澄清沙溢没有出轨，并且准备对造谣者采取法律手段。不过也有网友发现，工作室声明连章都没有盖，认为声明发得有些紧急和草率。

不得不说，沙溢与胡可的公关速度与力度还是可以的。而对于沙溢是否出轨网友们也选择比较理性的看待，一段群聊的截图根本说明不了什么，其他实质性的证据也根本没有，这黑料也来得有点莫名其妙了。

昨天是胡可41岁生日，沙溢还卡点给他老婆送上祝福。沙溢在结婚之前一直住在老丈人家，出名后还给老丈人买了房子，如今又有两个懂事的儿子，他没理由做出对不起他们的事情啊。

所谓人红是非多，沙溢这几年发展还不错，参演了几部热门的影视剧，更是参加不少综艺节目，甚至还开了火锅店。可以说，事业算是非常成功的。

不管怎样，希望沙溢不要走王岳伦的花路，与胡可一直恩爱下去。