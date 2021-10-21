近期热播的剧集《八角亭迷雾》就要迎来大结局了，很多观众表示不舍，剧中多位实力演员的精彩演出，也为观众带来了前所未有的追剧体验。

观众在拨开重重迷雾猜测凶手是谁的同时，也折服于这些实力戏骨的演技。下面就为大家盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的演员，看看都有谁？

1、段奕宏

段奕宏一直以来都是比较低调的演员，专注作品的同时，也会将自己最好的一面展现给观众。此次在剧中饰演一名警察，让观众极其有代入感，难怪大家都为其纷纷竖起大拇指。

2、祖峰

祖峰在剧中的角色可以说收获了很多路人缘，加上其扎实的演技，把一个哥哥对妹妹死的愧疚演绎得淋漓尽致，早前在剧集《山海情》中，祖峰就大放异彩，如今再次突围而出，其实都算是意料之内。

3、吴越

吴越饰演的是邢岷山的妻子，两人对手戏颇多，在很多场景中都能看到二位实力艺人在飙戏。戏外的他们有时也会因为剧本问题而争论不休，可是大家的初衷一致，所以不会影响两人的感情。

4、郝蕾

郝蕾一直是实力艺人，出道多年来她参演的作品无数，此次在剧中饰演玄家的一份子，也是和众人飙起了演技，很多观众表示从剧中人物的身上，看到了多年前郝蕾在《白银帝国》中的风采。

5、温峥嵘

温峥嵘一直是冷面美人，此次她在剧中竟然被观众发现撞脸张一山，这也是让人哭笑不得，抛开其他，单从演技来看，温峥嵘绝没有打脸自己是实力艺人这个标签。

6、邢岷山

邢岷山剧中饰演昆剧团团长，形象虽然没有很多变，但是他这个角色对剧情的发展可是起到很大的推动作用。由于邢岷山本身就是个学昆曲出身，所以戏外的他也是担任了本剧的昆曲顾问一职。

7、米拉

米拉作为剧中年纪比较小的演员，谁都没想到，她的戏份可以这么出彩，尤其是剧中她面对父亲窒息式的掌控下，所给出的反应也相当真实，难怪大家都认为这个小演员未来可期。

8、白宇帆

剧中白宇帆饰演一名新人警察，原本不起眼的他却因为出众的眼神戏给观众留下深刻的印象，所以有他在的戏份大家都十分撑场。据悉此次也是他与段奕宏的再次合作，难怪擦出不少火花。