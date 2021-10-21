加载中…
个人资料
代军哥哥
代军哥哥 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：187,226,459
  • 关注人气：209,370
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
已开通彩信博客
博主被推荐的博文
代军哥哥的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小：

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

(2021-10-21 09:46:36)
转载
标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近期热播的剧集《八角亭迷雾》就要迎来大结局了，很多观众表示不舍，剧中多位实力演员的精彩演出，也为观众带来了前所未有的追剧体验。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

观众在拨开重重迷雾猜测凶手是谁的同时，也折服于这些实力戏骨的演技。下面就为大家盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的演员，看看都有谁？

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

1、段奕宏

段奕宏一直以来都是比较低调的演员，专注作品的同时，也会将自己最好的一面展现给观众。此次在剧中饰演一名警察，让观众极其有代入感，难怪大家都为其纷纷竖起大拇指。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

2、祖峰

祖峰在剧中的角色可以说收获了很多路人缘，加上其扎实的演技，把一个哥哥对妹妹死的愧疚演绎得淋漓尽致，早前在剧集《山海情》中，祖峰就大放异彩，如今再次突围而出，其实都算是意料之内。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

3、吴越

吴越饰演的是邢岷山的妻子，两人对手戏颇多，在很多场景中都能看到二位实力艺人在飙戏。戏外的他们有时也会因为剧本问题而争论不休，可是大家的初衷一致，所以不会影响两人的感情。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

4、郝蕾

郝蕾一直是实力艺人，出道多年来她参演的作品无数，此次在剧中饰演玄家的一份子，也是和众人飙起了演技，很多观众表示从剧中人物的身上，看到了多年前郝蕾在《白银帝国》中的风采。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

5、温峥嵘

温峥嵘一直是冷面美人，此次她在剧中竟然被观众发现撞脸张一山，这也是让人哭笑不得，抛开其他，单从演技来看，温峥嵘绝没有打脸自己是实力艺人这个标签。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

6、邢岷山

邢岷山剧中饰演昆剧团团长，形象虽然没有很多变，但是他这个角色对剧情的发展可是起到很大的推动作用。由于邢岷山本身就是个学昆曲出身，所以戏外的他也是担任了本剧的昆曲顾问一职。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

7、米拉

米拉作为剧中年纪比较小的演员，谁都没想到，她的戏份可以这么出彩，尤其是剧中她面对父亲窒息式的掌控下，所给出的反应也相当真实，难怪大家都认为这个小演员未来可期。

盘点《八角亭迷雾》中演技获赞的八大演员，你最喜欢谁？

8、白宇帆

剧中白宇帆饰演一名新人警察，原本不起眼的他却因为出众的眼神戏给观众留下深刻的印象，所以有他在的戏份大家都十分撑场。据悉此次也是他与段奕宏的再次合作，难怪擦出不少火花。

我的更多文章：
1-9类危险品厢式货车的最新价格，包上户，异地年审
1-9类危险品厢式货车的最新价格，包上户，异地年审
1-9类危险品厢式货车厂家直销—湖北随州专用汽车公司
1-9类危险品厢式货车厂家直销—湖北随州专用汽车公司
危险品运输许可证如何办理？2021年危险品运输车最新价格
危险品运输许可证如何办理？2021年危险品运输车最新价格
东风解放福田危险品运输车价格，危险品运输车多少钱？
东风解放福田危险品运输车价格，危险品运输车多少钱？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
油罐车多少钱？怎样选购一辆适合自己的油罐车？
东风多利卡蓝牌加油车，二手蓝牌油罐车价格，5-8万包过户
东风多利卡蓝牌加油车，二手蓝牌油罐车价格，5-8万包过户
转让手续齐全二手油罐车，东风多利卡蓝牌油车，二手蓝牌油罐车价格
转让手续齐全二手油罐车，东风多利卡蓝牌油车，二手蓝牌油罐车价格
转让车东风多利卡油罐车包上牌二手油罐车湖北楚胜加油车厂家
转让车东风多利卡油罐车包上牌二手油罐车湖北楚胜加油车厂家

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有