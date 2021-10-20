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盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

(2021-10-20 14:07:29)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

一些明星虽然被视为有商业价值的流量明星，但是不少明星是扛不起票房的。近些年不少明星主演的电影票房遭遇滑铁卢。有的电影有口皆碑，红色电影《长津湖》可以说是近期最火的一部电影了，这部电影的票房已经破50亿了，创造了中国影史最快破50亿票房的记录。下面我们来盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

1、吴京

硬汉吴京在影视剧中塑造过多个经典的军人角色，他在《长津湖》中饰演七连连长伍千里。伍千里有勇有谋，他是很有魅力的铁汉子。吴京主演的电影《战狼2》还创下了国产电影最高票房纪录，《长津湖》的票房会不会超越《战狼2》呢？让我们拭目以待。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

2、易烊千玺

四字弟弟易烊千玺长大了，从《长安十二时辰》到《少年的你》，再到《长津湖》，观众可以看到易烊千玺在演技方面的进步。易烊千玺在《长津湖》中饰演伍万里。《长津湖》票房破50亿，暂时位列全球年度票房第二，恭喜千玺拥有了一部50亿票房的领衔主演电影作品。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

3、张小斐

贾玲执导的电影《你好，李焕英》也曾拿下超过54亿的票房成绩。《你好，李焕英》中的母爱曾感到很多观众，张小斐也凭借这部电影走红。原来张小斐和杨幂、袁姗姗等女星是大学同学，只不过她在演艺事业上是大器晚成。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

4、沈腾

沈腾演过《你好，李焕英》、《夏洛特烦恼》、《我和我的家乡》等电影，其中《你好，李焕英》票房破50亿。沈腾演的电影累计票房超过200亿，沈腾因此成为中国影史首位200亿票房演员。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

5、贾玲

《你好，李焕英》是贾玲执导的第一部电影，但是贾玲在这部电影中倾注了真情，她的妈妈就叫李焕英。贾玲在这部电影中饰演贾晓玲。《你好，李焕英》票房破50亿，贾玲成为了中国影史票房最高的女导演。贾玲自导、自演的电影《你好，李焕英》可以说是影坛的黑马了。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

6、吴刚

老戏骨吴刚也是《战狼2》的主演，他在这部电影中饰演退伍军人。吴刚曾表示他看过《战狼》第一部，所以蛮想演一回军人的。导演吴京也用诚意打动了他，所以他才决定参演《战狼2》。吴刚说拍《战狼2》每场戏都是挑战。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

7、张翰

张翰曾被称为霸道总裁专业户，但是《战狼2》上映后，观众对他的形象有所改观。张翰在《战狼2》中饰演富二代卓亦凡，从某种程度上可以说张翰凭借这部动作片成功转型。《战狼2》斩获超56亿的票房成绩，张翰也因此获得了更多关注。

盘点电影票房破50亿的八大明星，看看谁更实至名归？

8、段奕宏

实力派演员段奕宏和女星陶虹是大学同学。段奕宏是一位大器晚成的男演员，他也塑造过不少硬汉角色。段奕宏在《长津湖》中饰演三营营长谈子为。段奕宏的演技是在线的，这个角色他塑造得很生动，很到位。

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