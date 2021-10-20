每年的上海时装周绝对是时装界的一个盛事，向来得到不少业内外人士的关注，今年以“残模”身份现身的女孩牛钰引起了不少网友的关注，她右腿闪闪发光的假肢博得了观众的眼球，大家在感慨的同时，也投来敬畏的目光。

在T台上的表现虽然只有短短的一分钟，可是参与此次盛事，牛钰事前也是做了很长的心理建设工作，如今有这样的勇气面对大家，着实不容易。

其实这位女孩并非第一次走进观众的视野，前不久她还以为自己的“闪光假肢”而登上热搜榜，所以不少网友对她都有个初步的了解。网友们都很欣赏她的豁达和勇气。

牛钰今年才24岁，在其11岁的时候，因为汶川地震，她失去了宝贵的右腿，当时她在废墟底下埋了三天三夜，最后能够幸存下来就对堪称是奇迹。在那次地震中，她还失去了自己的弟弟和9个可爱的伙伴们。

能够重新站起来，牛钰真的是历尽千辛万苦，因为除了生理上的疼痛，她还要面对心理的创伤。为了让自己好起来，牛钰经历了一次又一次的植皮手术，前后大大小小的手术总计有三百多，这样的毅力真的不是任何一个人都能够做到的。

选择用假肢示人，牛钰也是挣扎了很久，犹记得初次带上假肢出去的时候，她在电梯里遇到一个女孩，面对对方的异样眼光，其实牛钰心里很难过。每次看到街上人的目光，牛钰都想赶快逃离，因为她不知道大家的真实想法。

有一次坐出租车司机得知她失去右腿的原因后也是连连竖起大拇指，并赞其乐观坚强，虽然那一刻牛钰的心中有些温暖，但是殊不知在司机刚开口与其聊天的时候，她也是百般挣扎，生怕对方会抛出让自己难以做出回应的话题。

如今的牛钰差不多已经习惯了这样的生活，现在她主要的工作就是做短视频，有时也会用残模的身份来接些工作，生活都算很充实。

三年前，牛钰还报名了汶川的马拉松，最终获得了不错的成绩，也通过那次的机会，牛钰再次向世人证明自己，虽然少了一条腿，但是她仍旧可以做到很多常人难以做到的事，真的很励志。

正如牛钰所说：“当你接纳了自己，别人的言论就伤害不到你。”“每个人来到这个世界上，都带着自己的光。平凡的，却是独一无二的。”希望未来牛钰也可以一直坚强快乐地生活下去，用其乐观向上的精神继续感染世人。