又一部古装剧开播了，播放量过亿。根据小说《慕南枝》改编拍摄而成的古装剧《嘉南传》讲述了郡主和禁军侍卫出身的男主角的励志爱情故事。95后男星曾舜晞在剧中饰演男主角李谦。高颜值演员阵容是《嘉南传》的一大看点，下面我们来盘点《嘉南传》中的八大美女，你最喜欢哪位？

1、鞠婧祎

90后女星鞠婧祎在《嘉南传》中饰演女主角姜保宁。姜保宁是敢爱敢恨的嘉南郡主，原著中嘉南郡主是一位肤白胜雪的秀雅美女，鞠婧祎演的嘉南郡主的确很漂亮。不过也有网友吐槽鞠婧祎的半永久妆容，她美则美矣，但似乎每部古装剧都是这个妆容。

2、王奕婷

00后美女王奕婷毕业于上海戏剧学院，她演过的影视剧并不多。王奕婷曾在鞠婧祎饰演的古装剧《芸汐传》中饰演小青。王奕婷这次在《嘉南传》中饰演女二号李冬至。剧中李冬至是男主角李谦同父异母的妹妹，她是一位英气少女。

3、李奕臻

95后美女李奕臻是一位湖南妹子，她毕业于上海视觉艺术学校。李奕臻曾在古装剧《燕云台》中饰演安熙，她在《嘉南传》中饰演高妙容。李奕臻演的高妙容是一位医女，她深爱男主角李谦，她是女主角的情敌。

4、宋昕冉

95后女演员宋昕冉是SNH48的成员，她参加过选秀节目《青春有你2》。宋昕冉参演过《如意芳霏》等影视剧，她这次在《嘉南传》中饰演白愫。白愫是女主角嘉南郡主的闺蜜，她是一位聪慧能干的大家闺秀，她嫁给了曹宣。

5、斓曦

斓曦是科班出身的演员，她曾在热播剧《甄嬛传》中饰演沈眉庄。戏外斓曦在2016年结婚生子。斓曦的气质挺适合演古装剧的，她在《嘉南传》中饰演何夫人。斓曦还和鞠婧祎合演过古装剧《如意芳霏》。

6、陆婷玉

陆婷玉也是一位颜值和身材都很出众的美女，她2016年开始进入演艺圈。陆婷玉演过《醉玲珑》、《三千鸦杀》等古装剧，她在《嘉南传》中演董珊瑚。董珊瑚是一位聪慧精明的女子，她是董家的大小姐。

7、华雯

90后美女华雯是一位科班出身的演员，她毕业于北京电影学院表演系。华雯2015年开始进入演艺圈，她演过《忽而今夏》、《浮世双娇传》等影视剧。华雯在《嘉南传》中饰演韩同心。韩同心是简王的外孙女，她喜欢皇上，所以千方百计想成为皇后。但是她如愿成为皇后却没得到皇上的爱。

8、姜杉

90后美女姜杉长相甜美，她也是SNH48的成员。姜杉也曾参演古装剧《如意芳霏》。姜杉的古装造型也很美，她在《嘉南传》中演情客。姜杉在《嘉南传》中的戏份并不算多，但情客活泼可爱，忠心耿耿，很讨人喜欢。