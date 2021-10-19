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还记得“外星人”网红陈山吗？被封杀3年传年底结婚，女方身份成谜

(2021-10-19 14:34:34)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

网红圈同样竞争激烈，今年以来已有多位知名网红被封杀了。广电总局方面已经重拳出击整治网红圈了，发文表示坚决抵制炒作炫富享乐、低俗网红、无底线审丑等泛娱乐化倾向。还记得“外星人”网红陈山吗？他已经被封杀3年了。

还记得“外星人”网红陈山吗？被封杀3年传年底结婚，女方身份成谜

网红陈山近况如何呢？陈山出生于1993年，他是广东梅州人。散打哥在跟二驴连麦时透露说28岁的陈山准备结婚了，陈山将在12月份结婚。散打哥还调侃说二驴不去参加婚礼可以，但是礼金得到啊！

还记得“外星人”网红陈山吗？被封杀3年传年底结婚，女方身份成谜

封杀3年后被传即将结婚，陈山的结婚对象是谁呢？散打哥没有透露女方的身份信息。陈山的长相可以说是很奇特，牙龈突出，鼻孔朝外，他的身高也不高。长相奇特的他因为被一些网友称为“外星人”。

还记得“外星人”网红陈山吗？被封杀3年传年底结婚，女方身份成谜

陈山当初是怎么红起来的？他的长相还是蛮吸睛的，与此同时他当初也进行过自我包装。陈山曾自称是富二代，开豪车，有美女相伴。但是后来他却被扒家境一般，自小患病，家人让他读书但他却很早就辍学了。

还记得“外星人”网红陈山吗？被封杀3年传年底结婚，女方身份成谜

富二代人设被戳穿后，陈山也曾卖惨，他利用自己患地中海贫血症这件事来卖惨，很多网友同情他给他捐款治病，但是他却被曝拿钱去挥霍。陈山受教育程度并不高，他的低俗视频和言论也曾被吐槽。后来平台出手整治，陈山的账号被封了。

还记得“外星人”网红陈山吗？被封杀3年传年底结婚，女方身份成谜

散打哥和陈山是有过合作的，如今散打哥还是很有影响力的主播，而陈山这位初代网红则在过了巅峰期后走向幻灭。卖丑、立虚假人设等行为都是不可取的，网红不能为了流量而无底线炒作。网红们不要只想着吃流量的红利，也该想想如何发挥正能量。

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