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33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

(2021-10-19 14:00:24)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

吴秀波作为劣迹艺人，如今已经被封杀，荧幕前再也看不到其身影，这让不少网友都拍手叫好。不过近日吴秀波的秘密情人陈昱霖又在网络上公开晒出自己的动态，也是引来不少人的围观。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

众所周知，陈昱霖早在三年前被吴秀波以敲诈勒索的罪名送进监狱，在今年二月份刑满释放，想来也已经开启了新生活。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

之所以进监狱，想必知情人士都清楚，陈昱霖与吴秀波长达七年的地下情，在对方有家庭的基础上，她依旧选择做第三者，虽然美其名曰太爱吴秀波，可是这种做法依旧未能得到观众的认可。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

后来她更是越来越离谱，竟然妄想破坏吴秀波的家庭，还用两人的感情做筹码来对男方进行敲诈勒索。吴秀波也不是省油的灯，他没有选择一味地忍让对方，反而一怒之下将其告上法庭。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

眼见这情况，陈昱霖及其父母自然是想不到的，她们私下也曾也曾要求吴秀波放过一家人，但是吴秀波并没有理会。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

出狱后的陈昱霖也是过上了新生活，不过从其动态中不难发现，她用“儿子”这类的字眼来形容身边的一个五六岁的男孩，相信也是因为“儿子”二字，网友们也都炸开了锅，对这个小男孩的生父产生好奇。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

由于陈昱霖在坐牢之前，就一直和吴秀波纠缠不清，所以大家都认为这孩子多少与吴秀波有些关系，而且算算时间，这个孩子应该是在陈昱霖坐牢之前有的，那时间线就更加吻合了，所以不少人都认为孩子的生父就是吴秀波。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

若事实真是如此，有一个问题倒是有些解释不通，孩子真和吴秀波有关系的话，那么吴秀波有必要狠到连自己孩子的母亲都不放过，亲手把对方送进监狱吗？这样未免太不近人情。

33岁陈昱霖晒与儿子合照，孩子生父成谜，吴秀波成最大嫌疑人

此外，也有部分网友认为，也许这个孩子就是陈昱霖出狱后领养的一个孩子，未必与她有血缘关系，也就是大家所认为的“干儿子”，这一点其实也有可能，但是至于事情的真相，想必也只有当事人最清楚，作为吃瓜群众的我们，还是别猜测过多，当热闹一看就过去了。

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