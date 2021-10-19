近年来咱们国内的脱口秀节目是受到了广大网友的喜欢，也有不少的脱口秀演员爆火,杨笠就是其中一个。2020年杨笠在脱口秀节目中因为一句“男生为什么明明看起来这么普通，但是他却可以那么自信”而引发热议，这段话引起了许多女性网友的共鸣。随之而来也出现了一个新的网络热词”普信男“，杨笠也成功出圈。

不过都说人红是非多，杨笠在娱乐圈是靠自己的毒舌吸引了大批粉丝，同样也是言多必失，有人喜欢她的言论，同样也有会因为她的言论戳到一部分人的痛点，所以她也有很多黑粉。

近日传出杨笠成为梅赛德斯奔驰的代言人，在视频里杨笠坐的那款奔驰车主打舒适，在推广视频中，杨笠作为商业成功女性，在坐进车里后，吸了一大口汽水反问道：“为什么要离开舒适区，是因为不喜欢吗？”看着是平平无奇，明星接代言本来是一件很普通的事情，但是事情的发展却很奇怪，当奔驰的微博官方账号发布官宣视频后，很快这条微博下面便被网友给攻陷了。

原因无他，杨笠因为之前发表“普信男”言论，当初这个言论虽然受到很多女性网友的称赞，但同时也让很多男性网友十分气愤，认为杨笠有故意贬低男性而取悦女性而让自己出圈的嫌疑。那么汽车的受众群体一般偏男性多一些，所以当杨笠成为奔驰汽车的品牌代言人之后，便有很多人表示既然杨笠看不起男性就不该代言汽车，还拉低了奔驰的档次，更扬言如果是杨笠代言那么自己将要抵制奔驰汽车。

就这短短几十秒的视频，刚发出就引起了这么大的争议，吓得奔驰商赶紧将推广视频设置成仅限粉丝可见，随后干脆删除了推广视频。奔驰这波操作也是让网友一脸迷茫，不仅轻易抛弃了自己的代言人伤害了杨笠不作任何解释，而且也把自己推向了舆论的风口浪尖。

其实，这不是杨笠代言第一次遭到网友抵制。在上半年，杨笠就因为代言了英特尔而遭到男性网友所发起的集体抵制，逼得英特尔也迫于压力，不得不撤下杨笠相关的代言信息。之后杨笠代言的品牌纷纷被网友扒了出来，表示要进行抵制，见到如此情况品牌商也是无奈将杨笠的代言给撤掉了。

不过事情的走向远没有那么简单，当杨笠因为自己代言了奔驰汽车而饱受争议的时候，她的工作室随即在网上发表了声明，表示杨笠和奔驰品牌没有任何商业合作，也没有任何代言。原来杨笠是在参加某时尚媒体活动时拍摄的活动宣传物料，而奔驰作为赞助商转发了相关物料而已。

声明一出，网友尴尬了，原本以为杨笠是代言人才轰轰烈烈搞了这么一场抵制活动，结果杨笠只是坐上面拍了个视频，但是杨笠的其他代言也确实是被撤掉了，如今的社会言论自由，不能因为某个人的一句话而整体否认这个人还有与他接触的一切物品，这样的无脑黑实在是让人无语，不得不说杨笠这次实在是冤枉得很啊。