生孩子对于女性而言一定是个难忘的经历，近年不少圈中女艺人都公开分享了自己的生产艰难惊险的过程，不少网友看到后，都表示触目惊心，不过同时也十分佩服她们的勇气和决心。下面就为大家盘点记录分享自己生孩子惊险经历的女星，看看谁最让人心疼？

1、麦迪娜

麦迪娜近日公开自己生二胎的短片，自以为不会生第二胎的她表示再次看到一个新生命很激动，尽管生产过程太过辛苦，可是看到孩子一切都值得，不少网友纷纷为其送祝福。

2、倪晨曦

倪晨曦首次怀孕也是记录了自己的生产过程，产房中她自曝一度疼的流眼泪，为了减少痛苦，她还嘱咐医生加大麻醉剂的分量，而身旁陪产的老公除了给予安慰，什么都做不到，不过两人看到孩子出世后的一幕都留下了感动的泪。

3、梅婷

梅婷曾公开分享了自己的生产经历，由于自己属于高龄产妇，所以生孩子极其不容易，当时在产房中她几乎没了生命体征，高压六十多，低压已经近乎零，这也是吓坏了一众家人，最后还是抢救了过来，并且在深切治疗病房待了许久。

4、秋瓷炫

秋瓷炫当年生“大海”的时候，他们一家人都十分担心，原本一切顺利，可是秋瓷炫表示，事后她突然有痉挛的症状，立刻被医生推进了抢救室，若不是大家争分夺秒，想来现在的她也不会有机会和家人团聚。

5、大S

大S对于自己生产的事也没有选择闭口不提，反而与网友分享，她犹记得自己生产时癫痫发作，几乎影响到胎儿，不过后来在医护人员的努力下，她成功挺了过来，虽然生完孩子后她也经常发作，身体虚弱不少，但她却没有后悔生了一对可爱的儿女。

6、谢娜

谢娜的一对双胞胎女儿十分可爱，她早年提及自己生两个女儿时，还不由地落下眼泪，当时在产房里谢娜很害怕，一直不停地哭，医生按压她宫底的时候，谢娜更表示痛不欲生，那一瞬间她几乎支撑不住，难怪再回忆这段经历她依旧热泪盈眶。

7、陆元琪

陆元琪属于提前生产，据她本人声称，当时距离真正的预产期还有好长一段时间，所以孩子的降临让她手足无措。来到医院想要坐在轮椅上的一瞬间，她被医生制止了，对方表示孩子的头已经出来了，这也就意味着，如果陆元琪坐下去，那将会把孩子的头坐断，现在想来她都后怕。

8、应采儿

应采儿生二胎的时候其实比第一胎更紧张，早前在节目中她也公开了生二胎的短片，只见短片中的她呼吸急促，显然不能控制自己，不过好在后来生产过程一切顺利，两夫妻看到孩子的降临也是激动不已。