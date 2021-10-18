网红圈可以说是是非不断啊！有人被家暴，有人被曝劈腿，有人被曝深受网络暴力困扰患有抑郁症。近日，湖南一位美女网红更是在直播间喝农药自杀身亡了。网红“罗小猫猫子”在10月15日晚直播喝农药去世，后经抢救无效去世。

网红“罗小猫猫子”是一位身材高挑，皮肤白皙的湖南妹子。罗小猫猫子曾在生前最后一条视频中说这大概是最后一条视频了，谢谢大家的陪伴。罗小猫猫子还自曝说她已经抑郁很久了，还曾住院两个多月，以前的快乐都是装出来的，但最近真的装不下去了。

罗小猫猫子在直播期间拿出了农药百草枯，面对她疑似想轻生的举动，很多围观的网友却评论说想喝就喝，快点喝。从网上的视频来看，罗小猫猫子在喝下了农药后，表情看上去有点痛苦，嘴里却还在不停地答复网友说她已经喝完了。

网上有报道称罗小猫猫子之所以会患抑郁症跟坎坷情路以及她所承受的网络暴力有很大关系。罗小猫猫子被曝曾遭遇两位渣男。前任赵某霖在罗小猫猫子怀孕的情况下劈腿了，他甚至还请了水军网暴罗小猫猫子，污蔑女方的品行，否认是孩子的父亲。

在和赵某霖分开后，罗小猫猫子又遇到了一位渣男。这位男士不仅骗罗小猫猫子买房，而且还给她下药，想和朋友一起对她实施不轨行为。这位男士的下药图谋不轨的行为可以说是涉嫌犯罪了。罗小猫猫子饱受打击，曾自杀过。

但有知情人表示罗小猫猫子直播吃农药，其实本意是想引前男友现身，她想要的是前男友的重视和回心转意，而不是真的想轻生。还有网友觉得罗小猫猫子饱受抑郁症困扰，或许她是想求救，没想到一些围观的网友却怂恿她快点喝农药。

围观网友起哄怂恿罗小猫猫子喝农药，但罗小猫猫子却因此死了。这些怂恿“快点喝”的网友该担何责？有律师表示，这些起哄催喝的网友涉嫌帮助自杀，起哄自杀可能会构成民事侵权行为，可能要承担相应的民事责任。网络不是法外之地，大家还是应当遵纪守法。